Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовский забил свой 105-й мяч в составе каталонского клуба. Это произошло в матче 6-го тура Ла Лиги против «Овьедо», завершившемся победой сине-гранатовых со счётом 3:1. Гол Левандовского стал вторым для команды на 70-й минуте встречи.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Таким образом, 37-летний нападающий сравнялся с Неймаром по результативности за «Барселону».

Левандовский выступает за каталонцев с 2022 года, его контракт рассчитан до 2026-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 млн евро.

После шести туров подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 28 сентября, «Барселона» примет «Реал Сосьедад».