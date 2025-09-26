Наставник «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что недавний новичок Джованни Леони выбыл из-за травмы колена надолго.

Джованни Леони globallookpress.com

«Леони порвал крестообразные связки, так что он пропустит около года. Новый клуб, новая страна, ты так хорошо играешь в своей первой игре... Нет никаких положительных моментов, но он еще так молод, и у него впереди еще столько лет после такой ужасной травмы», — сказал Слот на пресс-конференции.

18-летний защитник травмировался в первом же матче за «Ливерпуль» в игре Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Летом он перебрался в стан мерсисайдцев из «Пармы» за 35 млн евро.