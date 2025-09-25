Пальинья оформил шедевр ударом через себя: «Тоттенхэм» спокойно прошёл «Донкастер» в Кубке

Команды Гранта МакКанна умеют писать сказки — с февраля 2024-го «Донкастер» набрал больше очков, чем кто-либо в Англии, прошёл путь от низа Лиги-2 до Лиги-1 и ехал в Лондон без комплекса неполноценности. Но Томас Франк с первого дня обещал: «Тоттенхэм» сыграет всерьёз во всех турнирах. В Кубке Лиги это выглядело именно так: быстрый задел — 2:0 к 17-й минуте, грамотная экономия сил после перерыва и финальная точка на последней секунде.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Тоттенхэм — Донкастер Роверс 3:0 Голы: 1:0 Жоау Палинья (14'), 2:0 Jay McGrath (автогол) (17'), 3:0 Бреннан Джонсон (90 + 4') Тоттенхэм: Антонин Кински, Кевин Дансо, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 75'), Педро Порро, Жоау Палинья, Арчи Грей, Родриго Бентанкур, Ксави Симонс (Лукас Бергвалль, 61'), Бреннан Джонсон, Матис Тель (Luca Williams-Barnett, 87'), Вильсон Одобер (Ришарлисон, 61') Донкастер Роверс: Гленн Миддлтон (Джордан Гибсон, 75'), Тойоси Олусанья (Brandon Hanlan, 61'), Joe Sbarra (Charlie Crew, 75'), Oyindamola Ajayi (Luke Molyneux, 61'), Ben Close (Робби Готтс, 74'), Owen Bailey, Jack Senior, Jay McGrath, Sean Grehan, Tom Nixon, Ian Lawlor Предупреждения: Owen Bailey (19'), Педро Порро (85')

Первые три минуты дали мини-конспект тайма: Бреннан Джонсон рывком и прострелом разрывает правую бровку — Матиc Тель не попадает по мячу с шести метров. «Шпоры» не зациклились на промахе и забрали матч под контроль: розыгрыши, темп, ширина.

На 14-й минуте сработал стандарт: вратарь гостей Иэн Лолер промахнулся кулаком по мячу после подачи Хави Симонса, Син Грехан выбил мяч недалеко, и Жоау Палинья, отыгравший вечер в центре обороны, издевательски аккуратно закинул через себя в пустые. Вот уж точно не пошутишь про техничного защитника — настоящая красота.

Удар Пальиньи через себя https://www.tottenhamhotspur.com/

Через три минуты — 2:0. Вильсон Одобер проскользнул мимо Тома Никсона, выкатил низом, а защитник Джей Макграт, развёрнутый к своим воротам, срезал мяч в сетку. В этот отрезок «Тоттенхэм» двигался между линиями слишком резко для Первой Лиги: Джонсон растягивал, Грей врывался в зоны, Родриго Бентанкур замыкал угловой в сантиметрах от линии — спас защитник.

Вильсон Одобер и Бреннан Джонсон https://www.tottenhamhotspur.com/

И всё же «Донкастер» не приехал за фото у табло. В концовке тайма капитан Оуэн Бейли поймал мяч с лета — Антонин Кинский кончиками пальцев перевёл в штангу. Это был момент, который удержал хозяев в тонусе и напомнил: отпускать соперника нельзя.

МакКанн добавил дерзости, Франк — прагматизма

После перерыва гости подняли интенсивность и линию отборов. Десятка Джо Сбарра стал чаще находить карманы между опорой и центрбеками, у «Тоттенхэма» на пару эпизодов пропала резкость — в том числе у Теля, который ещё раз махнул мимо мяча. Был и некрасивая деталь: падение Педро Порро в штрафной, за которое он справедливо получил жёлтую. Но структурно «шпоры» не развалились: блок компактный, переходы — дозированные, без лишней траты бензина после ЛЧ.

Стандарты «Донкастера» — традиционное оружие этой команды — давали надежду: штрафной Гленна Миддлтона поцеловал сетку с внешней стороны, ещё пару навесов Кинский съел намертво. А Томас Франк, видя, что сценарий под контролем, пошёл на запланированные ходы: убрал риск, сбил темп, свежими ногами подстраховал фланги и центр.

«Тоттенхэм» — «Донкастер» globallookpress.com

Дебют под аплодисменты и последняя вспышка

Вечер запомнит не только Палинья. На 87-й минуте дебютировал 16-летний Лука Уильямс-Барнетт — выпускник академии получил свои полновесные минуты слева. В добавленное время зрители успели увидеть, как гол Лукаса Бергваля отменили из-за офсайда партнёра. А в самой концовке швед всё сделал по правилам — разрезающая передача вразрез, Джонсон вырывается один на один и хладнокровно кладёт под Лолера. 3:0 — последним касанием.

Бреннан Джонсон https://www.tottenhamhotspur.com/

Это та самая взрослая кубковая победа большого клуба: сделать больно быстро, не дать поверить в чудо, довести до конца без нервов — и по возможности подарить время игрокам из академии. «Донкастер» оставил приятное послевкусие работоспособностью и смелостью, «Тоттенхэм» — ощущение команды, которая действительно собирается играть всерьёз на всех фронтах.