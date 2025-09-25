Пальинья оформил шедевр ударом через себя: «Тоттенхэм» спокойно прошёл «Донкастер» в Кубке

Первые три минуты дали мини-конспект тайма: Бреннан Джонсон рывком и прострелом разрывает правую бровку — Матиc Тель не попадает по мячу с шести метров. «Шпоры» не зациклились на промахе и забрали матч под контроль: розыгрыши, темп, ширина.
На 14-й минуте сработал стандарт: вратарь гостей Иэн Лолер промахнулся кулаком по мячу после подачи Хави Симонса, Син Грехан выбил мяч недалеко, и Жоау Палинья, отыгравший вечер в центре обороны, издевательски аккуратно закинул через себя в пустые. Вот уж точно не пошутишь про техничного защитника — настоящая красота.
Через три минуты — 2:0. Вильсон Одобер проскользнул мимо Тома Никсона, выкатил низом, а защитник Джей Макграт, развёрнутый к своим воротам, срезал мяч в сетку. В этот отрезок «Тоттенхэм» двигался между линиями слишком резко для Первой Лиги: Джонсон растягивал, Грей врывался в зоны, Родриго Бентанкур замыкал угловой в сантиметрах от линии — спас защитник.
И всё же «Донкастер» не приехал за фото у табло. В концовке тайма капитан Оуэн Бейли поймал мяч с лета — Антонин Кинский кончиками пальцев перевёл в штангу. Это был момент, который удержал хозяев в тонусе и напомнил: отпускать соперника нельзя.
МакКанн добавил дерзости, Франк — прагматизма
После перерыва гости подняли интенсивность и линию отборов. Десятка Джо Сбарра стал чаще находить карманы между опорой и центрбеками, у «Тоттенхэма» на пару эпизодов пропала резкость — в том числе у Теля, который ещё раз махнул мимо мяча. Был и некрасивая деталь: падение Педро Порро в штрафной, за которое он справедливо получил жёлтую. Но структурно «шпоры» не развалились: блок компактный, переходы — дозированные, без лишней траты бензина после ЛЧ.
Стандарты «Донкастера» — традиционное оружие этой команды — давали надежду: штрафной Гленна Миддлтона поцеловал сетку с внешней стороны, ещё пару навесов Кинский съел намертво. А Томас Франк, видя, что сценарий под контролем, пошёл на запланированные ходы: убрал риск, сбил темп, свежими ногами подстраховал фланги и центр.
Дебют под аплодисменты и последняя вспышка
Вечер запомнит не только Палинья. На 87-й минуте дебютировал 16-летний Лука Уильямс-Барнетт — выпускник академии получил свои полновесные минуты слева. В добавленное время зрители успели увидеть, как гол Лукаса Бергваля отменили из-за офсайда партнёра. А в самой концовке швед всё сделал по правилам — разрезающая передача вразрез, Джонсон вырывается один на один и хладнокровно кладёт под Лолера. 3:0 — последним касанием.
Это та самая взрослая кубковая победа большого клуба: сделать больно быстро, не дать поверить в чудо, довести до конца без нервов — и по возможности подарить время игрокам из академии. «Донкастер» оставил приятное послевкусие работоспособностью и смелостью, «Тоттенхэм» — ощущение команды, которая действительно собирается играть всерьёз на всех фронтах.