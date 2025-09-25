«Вейл Парк» держал интригу до конца, но голы Эзе и Троссарда вывели «Арсенал» дальше в Кубке Лиги

«Арсенал» сделал всё «по-кубковому»: быстрый гол в дебюте, длинная и нервная возня в чужой штрафной, а затем точка в концовке. Первый мяч Эберечи Эзе за клуб и поздний гол Леандро Троссарда оформили победу 2:0 над упрямым «Порт Вейлом», который заставил фаворита работать до последней секунды.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Порт Вейл — Арсенал Лондон 0:2 Голы: 0:1 Эберечи Эзе (8'), 0:2 Леандро Троссард (86') Порт Вейл: Джо Гаучи, Джесси Дебра, Джахим Хедли, Камерон Хамфрис, Ронан Кёртис (Деванте Коул, 70'), Рис Уолтерс, Connor Hall, Jordan Lawrence-Gabriel (Mitchell Clark, 66'), George Hall (Бен Гэррити, 66'), Ryan Croasdale, Ruari Paton (Джейден Стокли, 70') Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Кристьян Москера, Вильям Салиба, Бен Уайт (Габриэль Магальяйнс, 71'), Микель Мерино (Виктор Дьёкереш, 71'), Букайо Сака (Max Dowman, 63'), Эберечи Эзе (Деклан Райс, 81'), Кристиан Нергор, Итан Нванери, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 81')

Самая большая аудитория на «Вейл Парке» в этом веке загнала матч в режим «крови и пота» уже с первых отборов. Но едва рассеялся предматчевый дым, «Арсенал» всё построил так, как любит Микель Артета: 80% владения до перерыва, мяч ходит между линиями, третий эшелон команды Лиги 1 растягивается.

Гол родился эффектно и просто: Габриэл Мартинелли прострелил сквозь центр, Майлз Льюис-Скелли умно пропустил, а Эберечи Эзе — первый раз в красно-белом — положил точно мимо Джо Гоуси, 0:1.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Артета перестроил основу (девять изменений после матча с «Сити»), дебютировал всё ещё самый дорогой вратарю мира Кепа Аррисабалага — и по рисунку всё было под контролем. Но при всей тотальной доминации явных моментов у гостей было немного: дважды выручал Гоуси — особенно, когда Микель Мерино забрасывал Эзе под второй мяч.

«Вейл» включил прессинг и стандарты

Чем дольше свисал счёт 0:1, тем выше поднимался «Вейл». Команда Стива Гейгана перестала стесняться и стала загружать штрафную всем ассортиментом: ранние кроссы, забросы, стандарты, длинные диагонали — любимая игра андердога. Было и то самое кубковое безумие: нелепый поперечный пас Москеры в своей штрафной, после которого хозяевам не хватило доли секунды на удар с убойной позиции.

Букайо Сака в борьбе с соперником globallookpress.com

Нерв подогревали и дуэли у бровки: мини-борьба Мерино с Ронаном Кёртисом под общий рёв трибун вернула матчу старую-добрую английскую атмосферу. Букайо Сака, проводивший плановую нагрузку после мышечных проблем, в такую вязкость не попал — долго держал мяч спиной к воротам, часто вынужден был играть назад и ушёл на 63-й минуте под свист трибун. Вместо него — 15-летний Макс Доуман, которому Артета доверил самый длинный официальный отрезок в карьере: знак для академии и полезные минуты под давлением.

Троссард оставляет нервы позади

«Арсеналу» нужна была одна чистая атака, чтобы сбросить камень с плеч — и она пришла, когда «Вейл» оголился в поисках камбека. Уильям Салиба разрезал линию обороны прямой передачей за спину, Леандро Троссард принял, подождал долю секунды, сместился под рабочую и стелющимся ударом в угол закрыл вечер, 0:2 на 86-й. Хозяева ещё спорили про офсайд, но таймер тикал в пользу гостей — и, по правде, это был тот случай, когда класс и хладнокровие решили без лишней драматургии.

Гол Леандро Троссарда globallookpress.com

У «Арсенала» получился кубковый выезд без лишних украшений. Эзе получил свой первый гол в новом клубе и ещё два эпизода, где он выходил в разрез — прогресс по геометрии атак очевиден. Кепа — без особо ярких сейвов, но с аккуратной игрой на линии. Ротация с девятью изменениями дала нужное: разгрузку лидерам и опыт молодёжи (Нванери, Льюис-Скелли, Доуман) в настоящей «английской» игре.

План «Порт Вейла» сработал на 80 минут: дисциплина, объёмы, стандарты, вовремя поднятая линия. Если бы чуть больше решительности в эпизодах после ошибок гостей — гол мог и прийти. Но против команд топ-уровня пауза — это роскошь, которой у хозяев сегодня не было.