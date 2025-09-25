«Вейл Парк» держал интригу до конца, но голы Эзе и Троссарда вывели «Арсенал» дальше в Кубке Лиги

Самая большая аудитория на «Вейл Парке» в этом веке загнала матч в режим «крови и пота» уже с первых отборов. Но едва рассеялся предматчевый дым, «Арсенал» всё построил так, как любит Микель Артета: 80% владения до перерыва, мяч ходит между линиями, третий эшелон команды Лиги 1 растягивается.
Гол родился эффектно и просто: Габриэл Мартинелли прострелил сквозь центр, Майлз Льюис-Скелли умно пропустил, а Эберечи Эзе — первый раз в красно-белом — положил точно мимо Джо Гоуси, 0:1.
Артета перестроил основу (девять изменений после матча с «Сити»), дебютировал всё ещё самый дорогой вратарю мира Кепа Аррисабалага — и по рисунку всё было под контролем. Но при всей тотальной доминации явных моментов у гостей было немного: дважды выручал Гоуси — особенно, когда Микель Мерино забрасывал Эзе под второй мяч.
«Вейл» включил прессинг и стандарты
Чем дольше свисал счёт 0:1, тем выше поднимался «Вейл». Команда Стива Гейгана перестала стесняться и стала загружать штрафную всем ассортиментом: ранние кроссы, забросы, стандарты, длинные диагонали — любимая игра андердога. Было и то самое кубковое безумие: нелепый поперечный пас Москеры в своей штрафной, после которого хозяевам не хватило доли секунды на удар с убойной позиции.
Нерв подогревали и дуэли у бровки: мини-борьба Мерино с Ронаном Кёртисом под общий рёв трибун вернула матчу старую-добрую английскую атмосферу. Букайо Сака, проводивший плановую нагрузку после мышечных проблем, в такую вязкость не попал — долго держал мяч спиной к воротам, часто вынужден был играть назад и ушёл на 63-й минуте под свист трибун. Вместо него — 15-летний Макс Доуман, которому Артета доверил самый длинный официальный отрезок в карьере: знак для академии и полезные минуты под давлением.
Троссард оставляет нервы позади
«Арсеналу» нужна была одна чистая атака, чтобы сбросить камень с плеч — и она пришла, когда «Вейл» оголился в поисках камбека. Уильям Салиба разрезал линию обороны прямой передачей за спину, Леандро Троссард принял, подождал долю секунды, сместился под рабочую и стелющимся ударом в угол закрыл вечер, 0:2 на 86-й. Хозяева ещё спорили про офсайд, но таймер тикал в пользу гостей — и, по правде, это был тот случай, когда класс и хладнокровие решили без лишней драматургии.
У «Арсенала» получился кубковый выезд без лишних украшений. Эзе получил свой первый гол в новом клубе и ещё два эпизода, где он выходил в разрез — прогресс по геометрии атак очевиден. Кепа — без особо ярких сейвов, но с аккуратной игрой на линии. Ротация с девятью изменениями дала нужное: разгрузку лидерам и опыт молодёжи (Нванери, Льюис-Скелли, Доуман) в настоящей «английской» игре.
План «Порт Вейла» сработал на 80 минут: дисциплина, объёмы, стандарты, вовремя поднятая линия. Если бы чуть больше решительности в эпизодах после ошибок гостей — гол мог и прийти. Но против команд топ-уровня пауза — это роскошь, которой у хозяев сегодня не было.