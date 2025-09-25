Месси вышел в лидеры списка лучших бомбардиров текущего сезона МЛС

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Ближайший преследователь Месси — Дени Буанга из «Лос-Анджелеса», у которого 22 гола. Замыкает тройку лидеров нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж с 21 мячом.
В матче против «Нью-Йорк Сити» Месси отметился дублем и результативной передачей, помогая «Интер Майами» одержать уверенную победу.
Напомним, аргентинец присоединился к клубу в июле 2023 года в статусе свободного агента. С тех пор он сыграл 77 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 66 голов и 32 ассиста.