    Месси вышел в лидеры списка лучших бомбардиров текущего сезона МЛС

    Футбол MLS
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона МЛС. На счету аргентинца уже 24 забитых мяча.

    Лионель Месси
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Ближайший преследователь Месси — Дени Буанга из «Лос-Анджелеса», у которого 22 гола. Замыкает тройку лидеров нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж с 21 мячом.

    В матче против «Нью-Йорк Сити» Месси отметился дублем и результативной передачей, помогая «Интер Майами» одержать уверенную победу.

    Напомним, аргентинец присоединился к клубу в июле 2023 года в статусе свободного агента. С тех пор он сыграл 77 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 66 голов и 32 ассиста.

