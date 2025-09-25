ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити», Месси оформил дубль

    «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол MLS Интер Майами
    «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе «Сити Филд» в Нью-Йорке.

    Луис Суарес
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Луис Суарес

    На исходе первого тайма Бальтасар Родригес открыл счёт после передачи Лионеля Месси. Во второй половине матча аргентинец сам оформил дубль, а Луис Суарес реализовал пенальти.

    Футбол. США. MLS
    Нью-Йорк Сити — Интер Майами 0:4
    Голы: 0:1 Бальтасар Гальего (43'), 0:2 Лионель Месси (74'), 0:3 Луис Суарес (пенальти) (83'), 0:4 Лионель Месси (86') Нью-Йорк Сити: Мэтт Фриз, Тэйвон Грей, Тьяго Мартинс (Jonathan Shore, 73'), Николас Фернандес Меркау, Джастин Хак, Андрес Переа, Максимильяно Моралес, Agustin Ojeda (Хулиан Фернандес, 73'), Ханнес Вольф (Алонсо Мартинес, 61'), Kevin O'Toole, Aiden O'Neill Интер Майами: Оскар Устари, Жорди Альба (Томас Авилес, 85'), Ноа Аллен, Максимилиано Фалькон, Айан Фрай (Марсело Вейгандт, 75'), Бальтасар Гальего (Янник Брайт, 66'), Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль, Луис Суарес, Лионель Месси, Mateo Silvetti (Тадео Альенде, 66') Предупреждения: Mateo Silvetti (18'), Андрес Переа (32'), Жорди Альба (41'), Джастин Хак (82')

    Благодаря победе «Интер Майами» набрал 55 очков и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» с 53 очками опустился на пятую позицию.

