Гранат: Та планка, которую задрал «Динамо», сказывается на «Динамо»

Экс-игроквысказался о перспективах московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не сказал бы, что мне прямо много что нравится сейчас в "Динамо", но команда начинает добиваться результата — это самое главное. И начинает более‑менее стабилизироваться состав, травмированные игроки подходят в общую группу. Думаю, в скором времени мы увидим настоящее "Динамо", которое хочет видеть и Карпин.

Наверное, та планка, которую задрал Валерий Георгиевич, сказывается. От него многие ждут, я в том числе. Но не все так просто», — цитирует Граната «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.