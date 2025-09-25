Загребское «Динамо» одолело «Фенербахче» в матче общего этапа ЛЕ

Завершились два матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч загребское «Динамо» одержало победу над «Фенербахче» со счетом 3:1.

У хорватов дубль оформил Дион Белё, отличившись на 21-й и 51-й минутах. Еще один гол забил Монсеф Бакрар на 90+5-й минуте.

Единственный гол у «Фенербахче» записал на свой счет Себастьян Шиманьский на 25-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Динамо З — Фенербахче 3:1 Голы: 1:0 Дион Белё (21'), 1:1 Себастьян Шиманьски (25'), 2:1 Дион Белё (51'), 3:1 Монсеф Бакрар (90 + 5') Динамо З: Иван Невистич, Серхи Домингес, Скотт Маккена, Деян Любичич (Лука Стойкович, 75'), Йосип Мишич, Миха Зайц (Cardoso Pinto Mandume Varela, 90'), Дион Белё (Сандро Куленович, 75'), Арбер Ходжа (Гонсало Вильяр, 90'), Moris Valincic, Bruno Goda, Mateo Lisica (Монсеф Бакрар, 75') Фенербахче: Эдерсон, Арчи Браун, Нелсон Семеду, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Чаглар Сёюнджю (Фред, 59'), Керем Актюркоглу (Дженк Тосун, 83'), Марко Асенсио, Себастьян Шиманьски (Ирфан Кавечи, 71'), Юссеф Эн-Несири, Нене Доржеле Предупреждения: Дион Белё (41'), Джейден Остерволде (43'), Moris Valincic (45'), Огуз Айдын (90'), Фред (90 + 4')

В следующем туре общего этапа ЛЕ «Динамо» З встретится с «Маккаби Тель-Авив» 2-го октября, а «Фенербахче» в тот же день сыграет против «Ниццы».

«Лудогорец» на чужом поле одолел «Мальме» со счетом 2:1.

У гостей отличились Петар Станич на 8-й минуте с пенальти и Ив Эрик Биле на 23-й минуте.

Единственный гол в составе «Мальме» записал на свой счет Лассер Йонсен на 78-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Мальмё — Лудогорец 1:2 Голы: 0:1 Петар Станич (пенальти) (8'), 0:2 Eric Bille (23'), 1:2 Лассер Берг Йонсен (78'), 3:1 Энди Кук (79'), 4:1 Уильям Осула (87') Мальмё: Робин Ольсен, Йенс Ларсен, Понтус Янссон, Колин Рёслер, Бузанелло, Хуго Болин, Отто Росенгрен, Адриан Скугмар (Stefano Vecchia, 76'), Сеад Хакшабанович (Таха Абди Али, 76'), Андерс Кристиансен (Лассер Берг Йонсен, 60'), Даниэль Гудьонсен Лудогорец: Сержио Падт, Сон, Диниш Алмейда (Оливье Вердон, 88'), Эдвин Куртулуш, Йоэль Андерссон, Петар Станич (Филип Калоч, 63'), Педро Наресси, Дерой Дуарте (Ивайло Чочев, 88'), Кайо Видал, Eric Bille (Matheus Machado Ferreira, 63'), Marcus Erick (Станислав Иванов, 81') Предупреждения: Бузанелло (7'), Адриан Скугмар (43'), Андерс Кристиансен (45 + 6'), Сон (61'), Кайо Видал (89'), Педро Наресси (90 + 1')

«Лудогорец» в следующем матче ЛЕ сразится с «Бетисом» 2-го октября, а «Мальме» — с «Викторией Пльзень» в тот же день.