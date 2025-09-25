«Астон Вилла» переиграла «Болонью», победы «Порту» и «Генка»

Завершились матчи первого тура общего этапа лиги Европы.

В одной из игр «Астон Вилла» победила со «Болонью» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Джон МакГин.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Астон Вилла — Болонья 1:0 Гол: 1:0 Джон МакГинн (13') Астон Вилла: Марко Бизот, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 74'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо, 58'), Эванн Гессан, Морган Роджерс, Дониелл Мален (Олли Уоткинс, 58') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Мартин Витик, Надир Цортеа (Эмиль Хольм, 70'), Николо Камбьяги (Джонатан Роу, 70'), Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 83'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини, 70'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 83') Предупреждения: Мэтти Кэш (42'), Джон Лукуми (67'), Джон МакГинн (71')

В следующем туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «Болонья» сразится с «Фрайбургом».

Календарь и таблица Лиги Европы

В параллельной встрече «Порту» на выезде вырвал победу у «Зальцбурга» — 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар, автором которого стал Виллиам Гомес.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Зальцбург — Порту 0:0 Гол: 0:1 Виллиам Гомес (90 + 3') Зальцбург: Александр Шлагер, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Алекса Терзич, Мусса Кунфоло Йео (Карим Онисиво, 65'), Мадс Бидструп (Люка Гурна-Дуат, 90'), Сумаила Диабате, Эдмунд Байду (Сота Китано, 65'), Петар Ратков (Йорбе Вертессен, 65'), Kerim Alajbegovic (Мауритс Кергор, 65') Порту: Диогу Кошта, Пепе (Виллиам Гомес, 53'), Заиду Сануси (Мартин Фернандеш, 53'), Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Борха Сайнс, Габри Вейга (Франсишку Моура, 53'), Алан Варела (Родригу Мора, 66'), Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Саму Агехова (Дениз Гюль, 77') Предупреждения: Мусса Кунфоло Йео (16'), Якоб Расмуссен (80'), Мауритс Кергор (83'), Йорбе Вертессен (86')

В следующем матче «Зальцбург» на выезде сыграет с «Лионом», а «Порту» на своем поле встретится с «Црвеной Звездой».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

И, наконец, «Генк» в гостях победил «Рейнджерс» с результатом 1:0. Хон Гю О смог поразить ворота соперника на 55-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Глазго Рейнджерс — Генк 0:1 Голы: 0:1 О Хюн Кю (55'), 0:2 О Хюн Кю (69') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Джейден Мегома, Мохаммед Диоманде, Тело Асгаард (Коннор Баррон, 80'), Николас Раскин, Майки Мур (Оливер Антман, 46'), Дерек Корнелиус (Джо Ротуэлл, 79'), Юссеф Шермити (Боян Миовски, 80'), Джеди Гассама Генк: Хендрик ван Кромбрюгге, Ибрахима Сори Бангура (Nikolas Sattlberger, 81'), Жорис Кайембе, Матте Сметс, Муджаид Садик, Закария Аль-Уахди, Брайан Хейнен, Патрик Грошовски (Константинос Карецас, 90'), Ярне Стойкерс (Кен Нкуба, 80'), О Хюн Кю (Jusef Erabi, 80'), Yaimar Abel Medina Ortiz (Ной Адедеджи-Штернберг, 64') Предупреждения: Муджаид Садик (58'), Джеди Гассама (78') Удаление: Мохаммед Диоманде (41')

У «Рейнджерс» в следующем туре будет встреча со «Штурмом», а «Генк» примет «Ференцварош».