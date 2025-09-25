2-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович«Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 23:59
    • «Штутгарт» обыграл «Сельту», а «Лион» одолел «Утрехт» в ЛЕ
  • 23:17
    • ЦСКА победил «Зенит» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ
  • 22:53
    • «Манчестер Юнайтед» может бесплатно отпустить трех игроков следующим летом
  • 21:48
    • «Лилль» обыграл «Бранн» в матче общего этапа Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» переиграла «Болонью», победы «Порту» и «Генка»

    «Астон Вилла» — «Болонья»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Астон Вилла Футбол Италии Болонья Ред Булл Зальцбург Португалия Порту Рейнджерс Генк
    Завершились матчи первого тура общего этапа лиги Европы.

    «Астон Вилла»
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    «Астон Вилла»

    В одной из игр «Астон Вилла» победила со «Болонью» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Джон МакГин.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Астон Вилла — Болонья 1:0
    Гол: 1:0 Джон МакГинн (13') Астон Вилла: Марко Бизот, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 74'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо, 58'), Эванн Гессан, Морган Роджерс, Дониелл Мален (Олли Уоткинс, 58') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Мартин Витик, Надир Цортеа (Эмиль Хольм, 70'), Николо Камбьяги (Джонатан Роу, 70'), Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 83'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини, 70'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 83') Предупреждения: Мэтти Кэш (42'), Джон Лукуми (67'), Джон МакГинн (71')

    В следующем туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «Болонья» сразится с «Фрайбургом».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельной встрече «Порту» на выезде вырвал победу у «Зальцбурга» — 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар, автором которого стал Виллиам Гомес.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Зальцбург — Порту 0:0
    Гол: 0:1 Виллиам Гомес (90 + 3') Зальцбург: Александр Шлагер, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Алекса Терзич, Мусса Кунфоло Йео (Карим Онисиво, 65'), Мадс Бидструп (Люка Гурна-Дуат, 90'), Сумаила Диабате, Эдмунд Байду (Сота Китано, 65'), Петар Ратков (Йорбе Вертессен, 65'), Kerim Alajbegovic (Мауритс Кергор, 65') Порту: Диогу Кошта, Пепе (Виллиам Гомес, 53'), Заиду Сануси (Мартин Фернандеш, 53'), Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Борха Сайнс, Габри Вейга (Франсишку Моура, 53'), Алан Варела (Родригу Мора, 66'), Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Саму Агехова (Дениз Гюль, 77') Предупреждения: Мусса Кунфоло Йео (16'), Якоб Расмуссен (80'), Мауритс Кергор (83'), Йорбе Вертессен (86')

    В следующем матче «Зальцбург» на выезде сыграет с «Лионом», а «Порту» на своем поле встретится с «Црвеной Звездой».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    И, наконец, «Генк» в гостях победил «Рейнджерс» с результатом 1:0. Хон Гю О смог поразить ворота соперника на 55-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Глазго Рейнджерс — Генк 0:1
    Голы: 0:1 О Хюн Кю (55'), 0:2 О Хюн Кю (69') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Джейден Мегома, Мохаммед Диоманде, Тело Асгаард (Коннор Баррон, 80'), Николас Раскин, Майки Мур (Оливер Антман, 46'), Дерек Корнелиус (Джо Ротуэлл, 79'), Юссеф Шермити (Боян Миовски, 80'), Джеди Гассама Генк: Хендрик ван Кромбрюгге, Ибрахима Сори Бангура (Nikolas Sattlberger, 81'), Жорис Кайембе, Матте Сметс, Муджаид Садик, Закария Аль-Уахди, Брайан Хейнен, Патрик Грошовски (Константинос Карецас, 90'), Ярне Стойкерс (Кен Нкуба, 80'), О Хюн Кю (Jusef Erabi, 80'), Yaimar Abel Medina Ortiz (Ной Адедеджи-Штернберг, 64') Предупреждения: Муджаид Садик (58'), Джеди Гассама (78') Удаление: Мохаммед Диоманде (41')

    У «Рейнджерс» в следующем туре будет встреча со «Штурмом», а «Генк» примет «Ференцварош».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» продолжат победную серию?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Команда Слуцкого будет долго запрягать
  • «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Локомотив» припечатает «Автомобилист» на своем льду
  • Локомотив — Автомобилист. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лада — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Твенте — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры