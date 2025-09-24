ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Айтана БонматиАйтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 12:31
    • Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    • Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 14:09
    • «Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
  • 13:46
    • Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис
  • 13:35
    • «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»
    Зоран Тошич: Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что в нынешнем сезоне чемпионат России выиграет не «Зенит».

    Футбольный клуб «Зенит»
    Футбольный клуб «Зенит»

    «В прошлом сезоне Краснодар прервал победную серию Зенита. Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат», — цитирует Тошича «Р-Спорт».

    После девяти туров Российской Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга, имея 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В то же время действующий чемпион «Краснодар» лидирует с 19 очками.

    В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не смог завоевать ни чемпионский титул, ни Кубок России, заняв второе место в РПЛ под руководством Сергея Семака.

