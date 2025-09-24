Зоран Тошич: Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат

Бывший полузащитниквыразил надежду, что в нынешнем сезоне чемпионат России выиграет не

«В прошлом сезоне Краснодар прервал победную серию Зенита. Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат», — цитирует Тошича «Р-Спорт».

После девяти туров Российской Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга, имея 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В то же время действующий чемпион «Краснодар» лидирует с 19 очками.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не смог завоевать ни чемпионский титул, ни Кубок России, заняв второе место в РПЛ под руководством Сергея Семака.