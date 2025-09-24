ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айтана БонматиАйтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 12:31
    • Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    • Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 14:09
    • «Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
  • 13:46
    • Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис
  • 13:35
    • «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»
    Все новости спорта

    «Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России

    «СКА-Хабаровск» — «Родина»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Родина СКА-Хабаровск
    В матче 1/32 Кубка России «Родина» в гостях смогла разгромить «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.

    Футбольный клуб «Родина»
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Родина»

    Уже в первом тайме гости довели счет до разгромного. На второй минуте встречи смог отличиться Аршак Корян. На 10-й минуте Святослав Кожедуб не смог реализовать пенальти.

    Но уже на 11-й минуте Глеб Князев удвоил преимущество гостей, а Даниэль Мишкич на 42-й минуте встречи довел счет до крупного.

    Футбол. Россия. Кубок
    СКА-Хабаровск — Родина 0:3
    Голы: 0:1 Аршак Корян (2'), 0:2 Knyazev G. (11'), 0:3 Даниэль Мишкич (42') Предупреждения: Арсен Адамов (21'), Давид Шавлохов (38')

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры