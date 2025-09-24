«Родина» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Родина» Фото: globallookpress.com
Уже в первом тайме гости довели счет до разгромного. На второй минуте встречи смог отличиться Аршак Корян. На 10-й минуте Святослав Кожедуб не смог реализовать пенальти.
Но уже на 11-й минуте Глеб Князев удвоил преимущество гостей, а Даниэль Мишкич на 42-й минуте встречи довел счет до крупного.
Футбол. Россия. Кубок
СКА-Хабаровск — Родина 0:3
Голы: 0:1 Аршак Корян (2'), 0:2 Knyazev G. (11'), 0:3 Даниэль Мишкич (42') Предупреждения: Арсен Адамов (21'), Давид Шавлохов (38')