«Рома» в гостях обыграла «Ниццу», а «Фрайбург» одолел «Базель» в ЛЕ

Завершились три матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Рома» обыграла «Ниццу» со счетом 2:1.

В составе итальянской команды голы записали на свой счет Эван Н'Дика на 52-й минуте и Джанлука Манчини на 55-й минуте.

У «Ниццы» единственный гол забил Теремас Моффи на 77-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ницца — Рома 1:2 Голы: 0:1 Эван Н'Дика (52'), 0:2 Джанлука Манчини (55'), 1:2 Теремас Моффи (пенальти) (77') Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте, Мельвен Бар (Али Абди, 80'), Том Луше, Шарль Ванхаутте, Хишем Будауи (Жонатан Клосс, 62'), Морган Сансон (Софьян Диоп, 62'), Жереми Бога (Мохамед-Али Чо, 80'), Abdulay Juma Bah, Kevin Carlos Omoruyi Benjamin Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас, Девин Ренс (Марио Эрмосо, 82'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Матиас Соуле (Никколо Писилли, 69'), Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне (Бриан Кристанте, 69'), Артем Довбик (Эван Фергюсон, 69'), Стефан Эль-Шаарави (Лоренцо Пеллегрини, 46') Предупреждения: Ману Коне (27'), Нейл Эль-Айнауи (41'), Эван Н'Дика (41'), Константинос Цимикас (80'), Марио Эрмосо (88')

В следующем матче ЛЕ «Рома» сыграет против «Лилля» 2-го октября, а «Ницца» встретится с «Фенербахче» в тот же день.

«Фрайбург» обыграл «Базель» со счетом 2:1.

У немецкой команды отличились Патрик Остерхаге на 31-й минуте и Максимилиан Эггештайн на 57-й минуте.

В составе «Базеля» гол забил Филип Отеле на 84-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Фрайбург — Базель 2:1 Голы: 1:0 Патрик Остерхаге (31'), 2:0 Максимилиан Эггештайн (57'), 2:1 Philip Otele (84') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Антони Юнг, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 71'), Ян-Никлас Бесте (Филипп Треу, 71'), Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Иоганн Манзамби (Эрен Динкчи, 90'), Винченцо Грифо (Дерри Шерхант, 75'), Жуниор Адаму (Игор Матанович, 75') Базель: Мирко Сальви, Кэйго Цунэмото (Николя Вуйоз, 58'), Лео Леруа, Метиньо, Албиан Аети (Мориц Брошински, 72'), Шердан Шакири, Ибрахим Салах (Philip Otele, 58'), Arlet Ze (Джереми Агбонифо, 58'), Dominik Robin Schmid, Jonas Adjei Adjetey (Kevin Ruegg, 83'), Adrian Barisic Предупреждения: Кэйго Цунэмото (42'), Ludovic Magnin (60'), Винченцо Грифо (70'), Филипп Треу (89'), Албиан Аети (90 + 3')

В следующем туре общего этапа ЛЕ «Фрайбург» встретится с «Болоньей» 2-го октября, а «Базель» сразится со «Штутгартом» в тот же день.

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Селтиком» (1:1).

У шотландской команды единственный гол забил Келечи Ихеаначо на 56-й минуте, а в составе «Црвены Звезды» отличился Марко Арнаутович на 65-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Црвена Звезда — Селтик 1:1 Голы: 0:1 Келечи Ихеаначо (56'), 1:1 Марко Арнаутович (65') Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Томас Гендель, Мирко Иванич (Петер Оладейи Олайинка, 90'), Тими Элшник, Неманья Радоньич (Милсон, 46'), Бруно Дуарте, Марко Арнаутович (Александар Катай, 75'), Franklin Tebo Uchenna Селтик: Каспер Шмейхель, Киран Тирни (Марсело Сараччи, 82'), Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Рео Хатате (Арне Энгелс, 68'), Каллум Макгрегор, Sebastian Tounekti (Мишель Анже Баликвиша, 77'), Дайдзэн Маэда (Келечи Ихеаначо, 46'), Ян Хён-дзюн (Джеймс Форрест, 68'), Benjamin Nygren, Colby Donovan Предупреждения: Наяир Тикнизян (80'), Александар Катай (83'), Марсело Сараччи (85'), Келечи Ихеаначо (90 + 4')

«Селтик» в следующем матче ЛЕ сыграет против «Браги» 2-го октября, а «Црвена Звезда» встретится с «Порту» в тот же день.