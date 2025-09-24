Мастантуоно прокомментировал дебютный гол за «Реал»

Хавбекоценил свой дебютный гол за мадридский клуб, который он смог забить в матче 6-го тура Примеры против(4:1).

«Это уникальное чувство и невероятный момент. Сегодня вечером я ждал этого, и, к счастью, это случилось. Кроме того, команда одержала уверенную победу, и это очень позитивно. Это огромная радость.

Я чувствую себя очень спокойным. Для меня это удовольствие и мечта — быть там, где я есть. Я живу очень спокойно и стараюсь, чтобы это было естественно, даже если это не так», — цитирует 18-летнего аргентинца пресс-служба «Реала».

В сезоне-2025/26 Мастантуоно провел за «Реал» шесть матчей.