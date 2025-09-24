ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну.

    Майк Меньян
    Майк Меньян

    Согласно сообщениям talkSPORT, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет привлечь более опытного вратаря, чем недавно приобретенный новичок Сенне Ламменс, которому всего 23 года.

    30-летний французский голкипер привлёк внимание также со стороны «Челси», который может возобновить попытки подписания игрока после отклоненного летом предложения в 25 миллионов фунтов.

    Действующий контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до конца сезона-2025/26, что делает его привлекательным кандидатом для трансфера в январе или летом следующего года. В прошлом сезоне Меньян провёл за «Милан» 53 матча, сыграв 15 игр на ноль и пропустив 59 голов.

