«Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»

проявляет интерес к голкиперу

Согласно сообщениям talkSPORT, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет привлечь более опытного вратаря, чем недавно приобретенный новичок Сенне Ламменс, которому всего 23 года.

30-летний французский голкипер привлёк внимание также со стороны «Челси», который может возобновить попытки подписания игрока после отклоненного летом предложения в 25 миллионов фунтов.

Действующий контракт Меньяна с «Миланом» рассчитан до конца сезона-2025/26, что делает его привлекательным кандидатом для трансфера в январе или летом следующего года. В прошлом сезоне Меньян провёл за «Милан» 53 матча, сыграв 15 игр на ноль и пропустив 59 голов.