ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айтана БонматиАйтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:51
    • Marca: «Барселона» не планирует подписывать замену для Гави
  • 15:58
    • Стали известны даты«Эль-Классико» в новом сезоне Ла лиги
  • 15:49
    • Кристиан Константин: Хотели бы сыграть против «Спартака»
    Все новости спорта

    Гранат: Возвращение Кузяева — это хорошо для российского футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Трансферы
    Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский клуб.

    Далер Кузяев
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «Возвращение Далера — это хорошо для российского футбола. Он с большим опытом, с отличными футбольными и человеческими качествами. Для "Рубина" это действительно усиление. Он может дать какой‑то креатив в центре поля и стабилизировать игру там.

    Какими качествами выделется Кузяев? Наверное, надежностью, дисциплиной и работоспособностью. Ну и в остальных качествах не стоит сомневаться. "Рубин" здесь точно угадал с подписанием и опередил другие клубы», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

    Ранее казанский «Рубин» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита».. Минувший сезон Кузяев провёл в составе «Гавра» из французской Лиги 1.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры