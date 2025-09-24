Гранат: Возвращение Кузяева — это хорошо для российского футбола

Бывший защитниквысказался о переходе полузащитникав казанский клуб.

«Возвращение Далера — это хорошо для российского футбола. Он с большим опытом, с отличными футбольными и человеческими качествами. Для "Рубина" это действительно усиление. Он может дать какой‑то креатив в центре поля и стабилизировать игру там.

Какими качествами выделется Кузяев? Наверное, надежностью, дисциплиной и работоспособностью. Ну и в остальных качествах не стоит сомневаться. "Рубин" здесь точно угадал с подписанием и опередил другие клубы», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Ранее казанский «Рубин» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита».. Минувший сезон Кузяев провёл в составе «Гавра» из французской Лиги 1.