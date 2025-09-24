ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Факундо Буонанотте и Тайрик Джордж«Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»
  • 07:55
    • Хаби Алонсо: Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду
  • 07:52
    • В «Тоттенхэме» высказались о возможном возвращении Кейна
  • 09:13
    • Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»
  • 00:24
    • «Реал» в гостях разгромил «Леванте»
  • 21:48
    • «Авангард» вырвал победу на последних минутах у СКА
    Все новости спорта

    Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    Форвард «Ливерпуля» Уго Экитике обратился к болельщикам после удаления в игре 1/16 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (2:1).

    Уго Экитике
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Уго Экитике

    На 85-й минуте француз забил победный мяч, но, сняв футболку во время празднования, получил второе предупреждение и был удалён. Первую жёлтую карточку он получил ещё в начале второго тайма.

    «Я был невероятно рад помочь команде выиграть в моём дебютном матче Кубка лиги. Эмоции взяли верх. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "красных". Спасибо фанатам за поддержку и партнёрам по команде за эту победу», — написал Экитике в соцсетях.

    Из-за удаления Экитике пропустит ближайший матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры