Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»

Форвардобратился к болельщикам после удаления в игре 1/16 финала Кубка английской лиги против(2:1).

На 85-й минуте француз забил победный мяч, но, сняв футболку во время празднования, получил второе предупреждение и был удалён. Первую жёлтую карточку он получил ещё в начале второго тайма.

«Я был невероятно рад помочь команде выиграть в моём дебютном матче Кубка лиги. Эмоции взяли верх. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "красных". Спасибо фанатам за поддержку и партнёрам по команде за эту победу», — написал Экитике в соцсетях.

Из-за удаления Экитике пропустит ближайший матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».