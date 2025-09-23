Ван Дейк: Последнние матчи показали наш характер

Лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящую игру 1/16 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном»

«Мы подходим к этой игре с большой уверенностью, завершив действительно хорошую неделю тяжёлой победой над "Эвертоном" в дерби Мерсисайда в субботу. Три победы за шесть дней, все над соперниками, которые, как мы знали, будут чрезвычайно конкурентоспособными и очень хорошо организованными в обороне, говорят о качестве и характере этой команды.

Нам пришлось приложить все силы, порой даже страдать, но я верю, что тяжёлая работа, которую мы ежедневно вкладываем в тренировки, действительно отражается на наших выступлениях в этом сезоне», — приводит слова ван Дейка сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном» сегодня, 23 сентября, в 22:00 (мск).