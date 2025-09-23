ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 12:45
    Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 16:32
    Овечкин вернулся к тренировком на льду
  • 15:23
    Нападающий Маттео Политано продлил контракт с «Наполи»
  • 15:14
    «Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче
  • 13:57
    Дмитрий Баринов ведет переговоры с «Локомотивом» о новом контракте
    Ван Дейк: Последнние матчи показали наш характер

    Лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящую игру 1/16 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном»

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Мы подходим к этой игре с большой уверенностью, завершив действительно хорошую неделю тяжёлой победой над "Эвертоном" в дерби Мерсисайда в субботу. Три победы за шесть дней, все над соперниками, которые, как мы знали, будут чрезвычайно конкурентоспособными и очень хорошо организованными в обороне, говорят о качестве и характере этой команды.

    Нам пришлось приложить все силы, порой даже страдать, но я верю, что тяжёлая работа, которую мы ежедневно вкладываем в тренировки, действительно отражается на наших выступлениях в этом сезоне», — приводит слова ван Дейка сайт мерсисайдцев.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Саутгемптоном» сегодня, 23 сентября, в 22:00 (мск).

