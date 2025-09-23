Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»

Голкиперподелился эмоциями о переходе из «ПСЖ» после вручения ему приза имени Льва Яшина.

«Когда переживаешь столько положительных моментов и проводишь время с хорошими друзьями, уход даётся непросто. Но я оказался в выдающемся клубе — в "Манчестер Сити", где играют великолепные футболисты, и меня приняли в большую семью. Это для меня очень важно. Перемены всегда сложны, но в "ПСЖ" я встретил замечательных болельщиков, игроков, тренера и руководство — именно поэтому мне хотелось остаться», — приводит слова Доннаруммы Reuters.

Для итальянца это уже второй трофей Льва Яшина в карьере — впервые он был удостоен награды в 2021 году.

За «ПСЖ» Доннарумма выступал с 2021 по 2025 год. Вратарь провел 161 матч, пропустил 156 голов и 56 раз сохранял ворота «сухими».