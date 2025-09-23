ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 07:46
    • Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»
  • 23:57
    • Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» 2025 года
  • 08:00
    • Акинфеев повторил личный антирекорд в РПЛ
  • 00:51
    • Дембеле — после вручения «Золотого мяча»: Это потрясающе, у меня просто нет слов
  • 00:13
    • Мбаппе занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч»
    Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ
    Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями о переходе из «ПСЖ» после вручения ему приза имени Льва Яшина.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Когда переживаешь столько положительных моментов и проводишь время с хорошими друзьями, уход даётся непросто. Но я оказался в выдающемся клубе — в "Манчестер Сити", где играют великолепные футболисты, и меня приняли в большую семью. Это для меня очень важно. Перемены всегда сложны, но в "ПСЖ" я встретил замечательных болельщиков, игроков, тренера и руководство — именно поэтому мне хотелось остаться», — приводит слова Доннаруммы Reuters.

    Для итальянца это уже второй трофей Льва Яшина в карьере — впервые он был удостоен награды в 2021 году.

    За «ПСЖ» Доннарумма выступал с 2021 по 2025 год. Вратарь провел 161 матч, пропустил 156 голов и 56 раз сохранял ворота «сухими».

