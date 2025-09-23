Булыкин: Лучший футболист мира — Ямаль

Известный в прошлом российский форвардпрокомментировал вручение «Золотого мяча».

«На данный момент так получилось, что все факторы и все критерии для Дембеле сложились. Можно было бы и Ямаля признать, но у него есть награда лучшему молодому футболисту. Дембеле выиграл все, что можно с клубом и индивидуально был хорош.

Я сам все‑таки на это смотрю больше, как на премию "Оскар" в Голливуде. Для меня лучший игрок мира — Ямаль, но по командным призам Дембеле вполне тянул на "Золотой мяч". Ямаль в ближайшее время будет охотиться за этой наградой», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Вчера, 22 сентября, в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Впервые в карьере эта престижная награда досталась игроку «ПСЖ» Усману Дембеле. Ламин Ямаль из «Барселоны» занял второе место.

28-летний Дембеле в прошлом сезоне сыграл 53 матча за во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.