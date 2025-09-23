1-й периодСКА — АвангардОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Элиа Каприле«Кальяри» — «Фрозиноне»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Италии
  • 19:23
    • «Металлург» в овертайме победил «Спартак»
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Все новости спорта

    Булыкин: Лучший футболист мира — Ямаль

    Футбол Золотой мяч Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Булыкин прокомментировал вручение «Золотого мяча».

    Ламин Ямаль
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    «На данный момент так получилось, что все факторы и все критерии для Дембеле сложились. Можно было бы и Ямаля признать, но у него есть награда лучшему молодому футболисту. Дембеле выиграл все, что можно с клубом и индивидуально был хорош.

  • Мечта, ставшая реальностью: почему Дембеле заслужил «Золотой мяч»
  • От «Форнайта» к «Золотому мячу» — Усман Дембеле прошел невероятный путь
  • Сегодня

    • Я сам все‑таки на это смотрю больше, как на премию "Оскар" в Голливуде. Для меня лучший игрок мира — Ямаль, но по командным призам Дембеле вполне тянул на "Золотой мяч". Ямаль в ближайшее время будет охотиться за этой наградой», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

    Вчера, 22 сентября, в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Впервые в карьере эта престижная награда досталась игроку «ПСЖ» Усману Дембеле. Ламин Ямаль из «Барселоны» занял второе место.

  • «Уличный» футбол против алгоритмов: как Дембеле и Ямаль открыли новую эпоху
  • Короли импровизации бросили вызов рациональному футболу
  • Сегодня

    • 28-летний Дембеле в прошлом сезоне сыграл 53 матча за во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры