    Глушаков: Батраков созрел для игры в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Эк-игрок «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков считает, что лидер железнодорожников Алексей Батраков способен легко заиграть в топ-5 лигах Европы.

    Алексей Батраков
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «Думаю, Батраков уже вырос до уровня заграничного чемпионата. Однако нужно смотреть, в какой лиге он будет играть. Физически он небольшого роста, но видно, что парень с головой. Сравнивать Батракова с Захаряном не стоит. Это разные футболисты», — цитирует Глушакова «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл 12 матчей за «Локомотив», забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 23 млн. Контракт Батракова с московским клубом до 2029 года.

