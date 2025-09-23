1-й периодАдмирал — ЦСКАОнлайн
    Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии

    Владимир Кузьмичёв, агент хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, отметил, что футболист отклонил предложение из Саудовской Аравии.

    Алексей Батраков

    «Наверное, для всех болельщиков и журналистов видно же, что он не по годам серьёзный парень, он очень правильно видит развитие своей карьеры. И тоже надо понимать, что это на самом деле его позиция, что он считает, что он своему родному клубу, который дал ему образование, должен отдать свой талант, свою игру, находясь на футбольном поле. И у него не было самоцели, и даже сейчас показывает, что был интерес там из Саудовской Аравии на довольно интересные в финансовом плане средства, он чётко сказал, что этот сезон он будет находиться в родном клубе и постарается максимально принести ему пользу», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

    «Локомотив» в таблице РПЛ находится на 4-м месте. Клуб набрал 17 очков в девяти встречах.

