    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 08:52
    • Аленичев допустил, что может вернуться в «Спартак»
  • 07:46
    • Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»
  • 23:57
    • Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» 2025 года
  • 09:12
    • Жерсон может не сыграть за «Зенит» в сентябре
  • 08:00
    • Акинфеев повторил личный антирекорд в РПЛ
    Все новости спорта

    Аморим: Моуринью — лучший португальский тренер

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Португалия Бенфика
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на то, что Жозе Моуринью возглавил «Бенфику».

    Рубен Аморим
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Он всегда был особенным человеком не только в нашем футболе, но и в мире, и он открыл нам все двери. Меня бы здесь не было, если бы не Жозе Моуринью. Думаю, вам будет очень весело в Португалии, и вы должны этим наслаждаться. Но так оно и есть, и мы будем здесь наблюдать за развитием событий, однако я сосредоточен только на "Манчестере", и это будет мой единственный клуб», — приводит слова Аморима A Bola.

    Моуринью до возвращения в Португалию тренировал турецкий «Фенербахче».

