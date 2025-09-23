Аморим: Моуринью — лучший португальский тренер

Главный тренеротреагировал на то, чтовозглавил

«Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Он всегда был особенным человеком не только в нашем футболе, но и в мире, и он открыл нам все двери. Меня бы здесь не было, если бы не Жозе Моуринью. Думаю, вам будет очень весело в Португалии, и вы должны этим наслаждаться. Но так оно и есть, и мы будем здесь наблюдать за развитием событий, однако я сосредоточен только на "Манчестере", и это будет мой единственный клуб», — приводит слова Аморима A Bola.

Моуринью до возвращения в Португалию тренировал турецкий «Фенербахче».