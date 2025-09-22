2-й таймНаполи — ПизаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк Ангисс«Наполи» — «Пиза»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 22:58
    • «Марсель» обыграл ПСЖ в матче Лиги 1
  • 22:55
    • France Football: Ямаль признан лучшим молодым футболистом года
  • 22:47
    • Луис Энрике — лучший тренер года по версии France Football
  • 21:54
    • «Шанхайские Драконы» прервали победную серию «Торпедо»
  • 21:25
    • «Локомотив» разгромил «Сочи», Радулов оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Созин: ЦСКА сегодня до уровня «Краснодара» и «Зенита» не дотянул

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Сочи Зенит Краснодар
    Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о победе ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ против «Сочи».

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «После такого футбола, что вчера показали футболисты в матче "Краснодара" и "Зенита", все игры будут сравнивать именно с ним. Это был европейский уровень. Да, можете говорить про иностранцев в составе, но и результат во многом сделали Глушенков и российский вратарь. И латиноамериканцы эти играют не где-нибудь, а в России. И играют так, что хочется таким футболом восхищаться.

    ЦСКА сегодня до уровня "Краснодара" и "Зенита" не дотянул. Но выиграл. И дело тут в "Сочи": да, это уже не тот уровень начальной школы, что был в кубковом матче с "Динамо", однако всё ещё плохо. Слишком клуб затянул с отставкой Морено: лучше становится, но отрыв уже очень большой. Я думаю, что они не спасутся», — сказал Созин Чемпионату.

  • «Сочи» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА
  • Сегодня

    • После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 28-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Милан» даст покуражиться гостям
  • «Милан» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маннарино — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Вонг — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры