Созин: ЦСКА сегодня до уровня «Краснодара» и «Зенита» не дотянул

Футбольный экспертподелился мнением о победе в матче 9-го тура РПЛ против

«После такого футбола, что вчера показали футболисты в матче "Краснодара" и "Зенита", все игры будут сравнивать именно с ним. Это был европейский уровень. Да, можете говорить про иностранцев в составе, но и результат во многом сделали Глушенков и российский вратарь. И латиноамериканцы эти играют не где-нибудь, а в России. И играют так, что хочется таким футболом восхищаться.

ЦСКА сегодня до уровня "Краснодара" и "Зенита" не дотянул. Но выиграл. И дело тут в "Сочи": да, это уже не тот уровень начальной школы, что был в кубковом матче с "Динамо", однако всё ещё плохо. Слишком клуб затянул с отставкой Морено: лучше становится, но отрыв уже очень большой. Я думаю, что они не спасутся», — сказал Созин Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 28-го сентября.