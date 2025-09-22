Мостовой: Борьба за чемпионство в РПЛ будет до конца сезона тютелька в тютельку

Бывший футболист сборной Россиивысказался о чемпионской гонке в российском чемпионате.

«Скажу то, о чём говорил в прошлом году и позапрошлом. В начале этого сезона команды, которые наверху, так и будут оставаться на первых местах. "Зенит" как был, так и будет наверху до последних туров. Хорошо, что в последние годы возобновилась интрига в гонке за чемпионство.

Всё, что я предсказывал, сбывается. "Спартак" поднимется, "Динамо", ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит". Сейчас можно смотреть на таблицу — за исключением "Балтики", которая выдала феноменальный старт сезона. Так будет до конца чемпионата. Тютелька в тютельку», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что сейчас в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар».