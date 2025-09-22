Дьекереш получил трофей лучшему бомбардиру сезона

Нападающийстал обладателем трофеяпо версии издания France Football

Напомним, что трофей Герда Мюллера вручают лучшему бомбардиру прошедшего сезона, учитывая результативные действия за клуб и сборную.

В сезоне 2024/2025 Дьекереш выступал за португальский «Спортинг», где провел 52 матча во всех турнирах и забил 54 гола. За сборную Швеции форвард отметился 9-ю забитыми мячами.

Дьекереш перешел из «Спортинга» и «Арсенал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард провел за «канониров» 7 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.