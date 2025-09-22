ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Далер КузяевТрансферный дайджест. 16 — 22 сентября
  • 23:57
    • Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» 2025 года
  • 00:13
    • Мбаппе занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч»
  • 23:52
    • Доннарумма признан лучшим голкипером года
  • 23:34
    • ПСЖ — лучший клуб 2025 года по версии France Football
  • 22:58
    • «Марсель» обыграл ПСЖ в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Дьекереш получил трофей лучшему бомбардиру сезона

    Футбол Золотой мяч Футбол Англии Арсенал Португалия Спортинг Лиссабон
    Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш стал обладателем трофея Герда Мюллера по версии издания France Football.

    Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала»
    Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала»

    Напомним, что трофей Герда Мюллера вручают лучшему бомбардиру прошедшего сезона, учитывая результативные действия за клуб и сборную.

    В сезоне 2024/2025 Дьекереш выступал за португальский «Спортинг», где провел 52 матча во всех турнирах и забил 54 гола. За сборную Швеции форвард отметился 9-ю забитыми мячами.

  • «Золотой мяч-2025»: онлайн, прямая трансляция церемонии
  • Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
  • Вчера

    • Дьекереш перешел из «Спортинга» и «Арсенал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард провел за «канониров» 7 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

