Булыкин — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: На выезде выжали максимум

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о победе над(2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Игра была хорошая и по движению, и по желанию. Команды хотели выиграть, и моменты были и у одних, и у других, но забил "Зенит". Правда, после очень грубых ошибок защиты "Краснодара". Первый гол, когда Глушенков стал открываться, его защитник вообще бросил. Понятно, что он делал "вне игры", но просто преследуй Глушенкова, и никакого момента не было. Он бы принял к бровке и ушел бы куда‑нибудь дальше. Второй гол: еще больше ошибок, один не атакует, смотрит на Глушенкова, другие три защитника смотрят, как головой у них выигрывает нападающий.

Честно говоря, такие грубые ошибки несвойственны чемпиону или тому, кто бьется за чемпионство. А "Зенит" молодцы, на выезде выжали максимум. Игра понравилась по ажиотажу и то, что теперь поплотнее будет наверху турнирной таблицы. Хотя там и так плотно сейчас, пока это начало, одна игра — и ты наверху, одна игра — и ты уже в середине турнирной таблицы. Поэтому, конечно, хорошо, что плотность наверху и все те команды, которые должны быть наверху, через 2–3 тура будут наверху и уже будут биться за то, чтобы уйти чемпионами на зимнюю паузу», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 19-ю баллами.