3-й период Шанхайские Драконы — ТорпедоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 21:04
    • Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:34
    • Кварацхелия — на 12-м месте в голосовании за «Золотой мяч»
  • 19:35
    • Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
    Все новости спорта

    Булыкин — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: На выезде выжали максимум

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Игра была хорошая и по движению, и по желанию. Команды хотели выиграть, и моменты были и у одних, и у других, но забил "Зенит". Правда, после очень грубых ошибок защиты "Краснодара". Первый гол, когда Глушенков стал открываться, его защитник вообще бросил. Понятно, что он делал "вне игры", но просто преследуй Глушенкова, и никакого момента не было. Он бы принял к бровке и ушел бы куда‑нибудь дальше. Второй гол: еще больше ошибок, один не атакует, смотрит на Глушенкова, другие три защитника смотрят, как головой у них выигрывает нападающий.

    Честно говоря, такие грубые ошибки несвойственны чемпиону или тому, кто бьется за чемпионство. А "Зенит" молодцы, на выезде выжали максимум. Игра понравилась по ажиотажу и то, что теперь поплотнее будет наверху турнирной таблицы. Хотя там и так плотно сейчас, пока это начало, одна игра — и ты наверху, одна игра — и ты уже в середине турнирной таблицы. Поэтому, конечно, хорошо, что плотность наверху и все те команды, которые должны быть наверху, через 2–3 тура будут наверху и уже будут биться за то, чтобы уйти чемпионами на зимнюю паузу», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

  • «Зенит» рано списывать: команда Семака не оставила шансов «Краснодару» на выезде
  • Питерцы всё ближе к тому, чтобы снова возглавить таблицу
  • Сегодня

    • После этого матча «Зенит» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 19-ю баллами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Наполи» продолжит побеждать
  • «Наполи» — «Пиза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барнсли — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры