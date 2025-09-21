«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»

В центральном матче 9-го тура российской Премьер-лигиуступил домасо счетом 0:2.

В первом тайме преимуществом владел «Краснодар», но забитых мячей не было.

«Зенит» открыл счет на 60-й минуте после удара Максима Глушенкова, которому ассистировал Луис Энрике.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Луис Энрике, которому теперь отдал голевой пас Глушенков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Максим Глушенков (60'), 0:2 Луис Энрике (88') Предупреждения: J.Junior (9'), Сергей Петров (27')

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.