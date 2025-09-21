1-й тайм Барселона — ХетафеОнлайн
    «Барселона» — «Хетафе»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
    «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»

    «Краснодар» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

    В центральном матче 9-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» уступил дома «Зениту» со счетом 0:2.

    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    В первом тайме преимуществом владел «Краснодар», но забитых мячей не было.

    «Зенит» открыл счет на 60-й минуте после удара Максима Глушенкова, которому ассистировал Луис Энрике.

    Точку в матче на 88-й минуте поставил Луис Энрике, которому теперь отдал голевой пас Глушенков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Зенит 0:2
    Голы: 0:1 Максим Глушенков (60'), 0:2 Луис Энрике (88') Предупреждения: J.Junior (9'), Сергей Петров (27')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.

  • Разгромит ли «Барселона» «Хетафе»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
