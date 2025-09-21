«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
В первом тайме преимуществом владел «Краснодар», но забитых мячей не было.
«Зенит» открыл счет на 60-й минуте после удара Максима Глушенкова, которому ассистировал Луис Энрике.
Точку в матче на 88-й минуте поставил Луис Энрике, которому теперь отдал голевой пас Глушенков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Зенит 0:2
Голы: 0:1 Максим Глушенков (60'), 0:2 Луис Энрике (88') Предупреждения: J.Junior (9'), Сергей Петров (27')
«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.