    Павел ДесятковПервый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 15:56
    • «Балтика» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:15
    • Представитель Овечкина прокомментировал состояние хоккеиста
  • 16:35
    • «Трактор» проиграл «Спартаку» в матче КХЛ
  • 15:37
    • «Рома» минимально обыграла «Лацио» в римском дерби
    «Рома» минимально обыграла «Лацио» в римском дерби

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Лацио Рома
    В римском дерби 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» одержала минимальную победу над «Лацио» со счетом 1:0.

    Лоренцо Пеллегрини
    Лоренцо Пеллегрини

    Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, ассистировал ему Матиас Соуле. На 86-й минуте красную карточку получил игрок «Лацио» Реда Белахьяне, что существенно осложнило дальнейшую игру для «орлов».

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Рома 0:1
    Гол: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (38') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 46'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Данило Катальди, 46'), Фисайо Деле-Баширу (Реда Белахьяне, 14'), Маттиа Цаканьи, Педро Родригес (Тейянни Нослин, 79'), Булайе Диа (Валентин Кастеллано, 62') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Константинос Цимикас, 81'), Девин Ренс, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Матиас Соуле (Томмазо Бальданци, 74'), Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 73'), Ману Коне, Бриан Кристанте (Нейл Эль-Айнауи, 81'), Эван Фергюсон (Артем Довбик, 66') Предупреждения: Эван Н'Дика (83'), Марио Хила (88') Удаления: Реда Белахьяне (86'), Маттео Гюэндузи (90 + 7')

    В итоге «Рома» набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, тогда как «Лацио» с 3 очками занимает 14-ю позицию.

    В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Верону», а «Лацио» сыграет в гостях с «Дженоа».

