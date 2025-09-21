Источник: Представителя Наиля Умярова активно работают над поиском клуба в Европе

Полузащитникможет продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы — об этом сообщает сайт Sport24 со ссылкой на источники.

Испанские агенты игрока активно ищут варианты трудоустройства для Умярова, приоритетом для самого футболиста являются Испания и Италия. На данный момент конкретного интереса со стороны таких клубов, как «Валенсия», «Вильярреал», «Комо» и «Аталанта», нет.

Агенты представили кандидатуру Умярова нескольким скаутам, курирующим клубы Ла Лиги и Серии А, с целью найти команду, где футболист сможет проявить себя в стиле, близком к тому, который сейчас использует тренер «Спартака» Деян Станкович.