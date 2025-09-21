«Осер» обыграл «Тулузу», «Гавр» и «Лорьян» сыграли вничью

Подошли к концу еще два матча 5-го тура французской Лиги 1.

«Осер» на своем поле обыграл «Тулузу» — 1:0.

Автором единственного мяча на 45+2-й минуте стал Данни Намасо.

Футбол. Франция. Лига 1

Осер — Тулуза 1:0

Гол: 1:0 Дэнни Намасо (45 + 2') Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Гидеон Менса, Фредрик Оппегор, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Франсиско Сьерральта, Лассин Синайоко (Ассан Диуссе, 85'), Дэнни Намасо, Секу Мара (Клеман Акпа, 65'), Telli Siwe Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен (Джибриль Сидибе, 70'), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу (Santiago Hidalgo, 82'), Абу Франсис (Марио Сауэр, 70'), Кристиан Кассерес, Арон Дённум, Франк Магри, Ноа Эджума (Эмерсонн да Силва, 56'), Dayann Methalie (Уоррен Каманзи, 56') Предупреждения: Гидеон Менса (35'), Dayann Methalie (50'), Гийом Рест (61'), Марк Маккензи (82'), Джибриль Сидибе (83'), Santiago Hidalgo (90 + 4'), Кристиан Кассерес (90 + 4') Удаление: Фредрик Оппегор (64')