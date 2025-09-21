2-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    «Осер» обыграл «Тулузу», «Гавр» и «Лорьян» сыграли вничью

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Осер Тулуза Гавр Лорьян
    Подошли к концу еще два матча 5-го тура французской Лиги 1.

    Аегун Тосин («Лорьян»)
    Аегун Тосин («Лорьян»)

    «Осер» на своем поле обыграл «Тулузу» — 1:0.

    Автором единственного мяча на 45+2-й минуте стал Данни Намасо.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Осер — Тулуза 1:0
    Гол: 1:0 Дэнни Намасо (45 + 2') Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Гидеон Менса, Фредрик Оппегор, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Франсиско Сьерральта, Лассин Синайоко (Ассан Диуссе, 85'), Дэнни Намасо, Секу Мара (Клеман Акпа, 65'), Telli Siwe Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен (Джибриль Сидибе, 70'), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу (Santiago Hidalgo, 82'), Абу Франсис (Марио Сауэр, 70'), Кристиан Кассерес, Арон Дённум, Франк Магри, Ноа Эджума (Эмерсонн да Силва, 56'), Dayann Methalie (Уоррен Каманзи, 56') Предупреждения: Гидеон Менса (35'), Dayann Methalie (50'), Гийом Рест (61'), Марк Маккензи (82'), Джибриль Сидибе (83'), Santiago Hidalgo (90 + 4'), Кристиан Кассерес (90 + 4') Удаление: Фредрик Оппегор (64')

    Календарь и таблица Лиги 1

    В параллельной игре «Гавр» и «Лорьян» не выявили победителя — 1:1.

    Гости вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Аегуна Тосина. Хозяева отыгрались в начале второго тайма после гола Исса Сумаре.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Гавр — Лорьян 1:1
    Голы: 0:1 Тосин Айегун (21'), 1:1 Исса Сумаре (47') Гавр: Мори Дио, Лоик Него, Аруна Санганте, Готье Льорис, Томас Делаин (Enzo Koffi, 85'), Фоде Дукуре (Юнес Намли, 63'), Абдулайе Туре (Феликс Мамбимби, 85'), Ясин Кехта (Рассул Ндиайе, 63'), Исса Сумаре, Алли Саматта (Дамиан Писарро, 77'), Ayumu Seko Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Лоран Абергель, Тео Ле Бри (Йоэль Мугиша Мвука, 74'), Бамо Мейте, Мохамед Бамба (Самбу Сумано, 62'), Тосин Айегун (Жан-Виктор Макенго, 63'), Dermane Karim, Arsene Kouassi, Arthur Avom Ebong Предупреждения: Бамо Мейте (3'), Аруна Санганте (15'), Ayumu Seko (25'), Лоран Абергель (41'), Алли Саматта (45 + 2'), Монтассар Тальби (50'), Arthur Avom Ebong (52'), Мохамед Бамба (55'), Абдулайе Фай (90 + 2')

