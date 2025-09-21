Казанский — об игре «Ман Сити»: Спокойно отдают мяч и паркуются

Известный российский комментаторвысказался о ничейном результате (1:1) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

«Сити сильно меняется. Что во втором тайме с "Юнайтед", что сейчас с "Арсеналом". Спокойно отдают мяч и паркуются, выбегая. Почти парковка, особенно после ухода Холанда. Интересно, так Пеп пытается маскировать проблемы с позиционкой в этом варианте или полностью пересматривает идеологию?

"Арсенал" прыгал/бегал. Много умных и заумных разработок под Пепа. Но… 27 кроссов в штрафную, из них 5 точных. А что кроме? Замены! Большой состав даёт возможность. Как с Бильбао, так и сегодня. Мартинелли очень тонко рассмотрел всё. Блеск. А доволен Ливерпуль», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 9-й позиции с 7-ю баллами.