    Маркус Рашфорд«Барселона» — «Хетафе»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    «Интер» справился с «Сассуоло»

    «Интер» — «Сассуоло»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло
    В матче четвертого тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах победил «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Авторами забитых мячей в этой игре стали 27-летний итальянский защитник Федерико Димарко и 26-летний бразильский полузащитник Карлос Аугусто у «Интера» и 27-летний марокканский нападающий Валид Чеддира — у «Сассуоло».

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сассуоло 2:1
    Голы: 1:0 Федерико Димарко (14'), 2:0 Тарик Мухаремович (автогол) (81'), 2:1 Валид Шеддира (84') Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Луис Энрике, 65'), Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези, 65'), Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни, 77'), Маркус Тюрам (Лаутаро Мартинес, 64'), Petar Sucic Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Астер Вранкс (Кристиан Вольпато, 69'), Неманья Матич, Арман Лорьенте (Алиу Фадера, 68'), Андреа Пинамонти (Валид Шеддира, 78'), Доменико Берарди, Исмаэль Коне (Кристиан Торстведт, 68'), Woyo Coulibaly Предупреждения: Хакан Чалханоглу (31'), Федерико Димарко (59')

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Интера» стало шесть очков и десятое место в турнирной таблице. У «Сассуоло» осталось три балла и 14-я строчка.

