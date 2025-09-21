«Комо» вырвал победу у «Фиорентины»

В четвертом туре итальянской Серии Ане смогла переигратьна своем поле — 1:1.

На шестой минуте полузащитник «фиалок» Роландо Мандрагора открыл счет в матче.

Гости смогли отыграться на 65-й минуте после точного удара немецкого защитника Марк-Оливер Кемпф.

Победу «Комо» в компенсированное время принес голландец Джейден Аддай.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Комо 1:2 Голы: 1:0 Роландо Мандрагора (6'), 1:1 Марк Кемпф (65'), 1:2 Джейден Аддай (90 + 4') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Лука Раньери (Маттиа Вити, 77'), Робин Гозенс, Тарик Лампти (Никколо Фортини, 22'), Ханс Николусси Кавилья, Роландо Мандрагора (Симон Зом, 62'), Якопо Фаццини (Николо Фаджоли, 62'), Роберто Пикколи (Эдин Джеко, 78'), Мойзе Кин, Dodo Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода (Хесус Родригес Карабальо, 46'), Алекс Валле (Стефан Пош, 82'), Марк Кемпф, Диего Карлос, Иван Смолчич, Нико Пас, Серхи Роберто (Эдоардо Гольданига, 90'), Максимо Перроне, Альваро Мората (Анастасиос Дувикас, 61'), Николас Кюн (Джейден Аддай, 61') Предупреждения: Мергим Войвода (7'), Марин Понграчич (30'), Stefano Pioli (34'), Серхи Роберто (50'), Лука Раньери (68'), Марк Кемпф (77'), Додо (88'), Симон Зом (90')

«Фиорентина» с 2 очками пока на 17-м месте. «Комо» (7) — восьмой.