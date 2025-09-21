«Айнтрахт» уступил дома «Униону» в Бундеслиге

1-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта уступил на своем поле берлинскому «Униону» со счетом 3:4.

    Оливер Берк
    Оливер Берк

    Главным героем встречи стал шотландский форвард гостей Оливер Берк, оформивший хет-трик. Также за «Унион» забивал его партнер по атаке Ильяс Анса.

    В составе «орлов» отличились Натаниэл Браун, Джан Узун и Йонатан Буркардт.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Унион 3:4
    Голы: 0:1 Ильяс Анса (9'), 0:2 Оливер Бёрк (32'), 1:2 Джан Узун (45 + 3'), 1:3 Оливер Бёрк (53'), 1:4 Оливер Бёрк (56'), 2:4 Джан Узун (80'), 3:4 Жонатан Буркардт (пенальти) (87') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Ннамди Коллинз (Орель Аменда, 90'), Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 61'), Рицу Доан, Джан Узун, Жан-Маттео Баойя (Жонатан Буркардт, 61'), Фарес Шаиби (Ансгар Кнауфф, 61'), Элье Ваи (Миши Батшуайи, 69') Унион: Фредерик Реннов, Деррик Кён (Андраш Шефер, 90'), Кристофер Триммель (Тим Скарке, 73'), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Яник Хаберер, Рани Хедира, Андрей Илич, Ильяс Анса (Алёша Кемляйн, 72'), Оливер Бёрк (Чон У Ён, 81') Предупреждения: Рицу Доан (63'), Рани Хедира (86'), Ннамди Коллинз (89'), Steffen Baumgart (89'), Артур Теате (90 + 6'), Андрей Илич (90 + 7') Удаление: Steffen Baumgart (89')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В пятом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет гостить у «Боруссии» М, а «Унион» примет «Гамбург».

