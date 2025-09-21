2-й таймБоруссия — ВольфсбургОнлайн
    Артета: Одно очко — это самый минимум того, что мы заслужили

    Футбол АПЛ Арсенал Манчестер Сити
    Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Манчестер Сити» (1:1).

    Микель Артета
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Одно очко — это самый минимум того, что мы заслужили. Я горжусь своими футболистами, тем, как мы играли, тем, как мы доминировали почти в каждом аспекте. И очень разочарован тем, что мы не победили.

    У "Сити" один момент — после углового, второй — контратака, третий — наша потеря. Вот и все. Так сдержать "Сити" — мое почтение ребятам.

    Думаю, мы сыграли лучше, чем в прошлом сезоне, когда победили. Намного лучше.

    Мы не можем контролировать отставание от "Ливерпуля" в таблице, они выигрывают каждый матч. Будет очень тяжело, но если мы будем играть на таком уровне, как против "Сити", то будем в порядке», — цитирует Артету ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 9-й позиции (7 баллов).

