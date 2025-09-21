Адиев: «Спартак» лучше контролировал мяч

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Тренерский штаб "Спартака" находится в поиске: много разных игроков, схем. Чуть ли не в первый раз Маркиньос вышел справа. У "Спартака" очень большие амплитуды выбора, поэтому готовились больше на себя. "Спартак" за счёт контроля посадил нас вниз, добавил атакующих футболистов.

Мы не полные дураки, понимаем ситуацию. Чем ты ближе к своей штрафной против Солари или Барко… Они любой момент развернут и что-то сделают. Надо было поймать баланс в центральной зоне, но "Спартак" лучше контролировал мяч. И нам пришлось сесть. В этой игре мяч не держался у нас так хорошо. Нам недоставало этого», — цитирует Адиева «Чемпионат».

В 10-м туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут московское «Динамо».