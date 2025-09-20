Юран: Если поступит предложение из России — рассмотрю

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор»в случае интересного предложения из РПЛ будет внимательно его рассматривать и только потом примет решение.

«Сейчас я полностью погружён в проект "Серика", но исключать ничего нельзя. Я никогда не скрывал желания и цели поработать в топ-клубе. Причём это не обязательно должна быть Россия. Для меня главное в работе — спортивная составляющая. Если поступит интересное предложение — рассмотрю. В нашей профессии всё возможно», — сказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 6 туров «Серик Беледиеспор» с 10 очками занимает 7-е место во Второй лиге чемпионата Турции. В РПЛ Юран работал с «Химками» и «Пари НН».