«Атлетик» проиграл «Валенсии»

В матче пятого тура чемпионата Испаниипереиграласо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Баптист Сантамария и Уго Дуро.

Отметим, что «Атлетик» с 57-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дани Вивиан.

Футбол. Испания. Ла Лига Валенсия — Атлетик 2:0 Голы: 1:0 Батист Сантамария (73'), 2:0 Уго Дуро (90 + 3') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес (Лукас Бельтран, 71'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 71'), Батист Сантамария, Даниэль Раба (Ларджи Рамазани, 64'), Луис Риоха (Уго Дуро, 70'), Хави Герра, Арно Данжума (Андре Алмейда, 80') Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет (Мароан Саннади, 68'), Роберт Наварро (Unai Velez, 69'), Микель Хаурегисар (Alejandro Rego Mora, 81'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 68'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Эмерик Лапорт, 64') Предупреждения: Роберт Наварро (20'), Хосе Луис Гайя (59') Удаление: Даниэль Вивиан (61')

У «Валенсии» теперь стало 7 очков и 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» же с 9 баллами идет 7-м.