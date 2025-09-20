2-й тайм Валенсия — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде«Валенсия» — «Атлетик»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Все новости спорта

    «Атлетик» проиграл «Валенсии»

    «Валенсия» — «Атлетик»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетик Валенсия
    В матче пятого тура чемпионата Испании «Валенсия» переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.

    «Валенсия»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    «Валенсия»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Баптист Сантамария и Уго Дуро.

    Отметим, что «Атлетик» с 57-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дани Вивиан.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Валенсия — Атлетик 2:0
    Голы: 1:0 Батист Сантамария (73'), 2:0 Уго Дуро (90 + 3') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес (Лукас Бельтран, 71'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 71'), Батист Сантамария, Даниэль Раба (Ларджи Рамазани, 64'), Луис Риоха (Уго Дуро, 70'), Хави Герра, Арно Данжума (Андре Алмейда, 80') Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет (Мароан Саннади, 68'), Роберт Наварро (Unai Velez, 69'), Микель Хаурегисар (Alejandro Rego Mora, 81'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 68'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Эмерик Лапорт, 64') Предупреждения: Роберт Наварро (20'), Хосе Луис Гайя (59') Удаление: Даниэль Вивиан (61')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Валенсии» теперь стало 7 очков и 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» же с 9 баллами идет 7-м.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команды не определят победителя в дерби?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры