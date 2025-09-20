ПерерывМанчестер Юнайтед — ЧелсиОнлайн
    Рахимов: Из этой игры можно взять много положительных моментов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Рубин
    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча против «Акрона» (2:2).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Мы достаточно неплохо играли, и всё, что мы позволили сопернику, — это те два гола. Но мы сыграли достаточно уверенно, особенно в первом тайме. Мы позволили один эпизод — и получили гол. По игре, даже проигрывая 0:2, был еще один момент во втором тайме, больше их не было. Команда проявила характер, не хотела проигрывать. Через минуту, после того как забили второй, могли забить и третий. В футболе так бывает, когда тебя за один‑два эпизода наказывают и ты теряешь очки. Из этой игры можно взять много положительных моментов.

    Как оценить игру новичков? Им нужно время вписаться, понять наш чемпионат, нашу игру. Оба проявляют свои лучшие качества. Арройо имел два момента, которые мог реализовать. Сиве навязывает много борьбы, выполняет большой объем работы и забил свой первый мяч», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Рубина» теперь 15 очков и пятое место, «Акрон» (7) — 14-й.

