ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 08:26
    • Свентек разгромила Крейчикова на турнире в Сеуле
  • 08:19
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Ларсен подписал новый контракт с «Вулверхэмптоном»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон
    Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» сообщил о продлении контракта со своим основным форвардом Йоргеном Страндом Ларсеном.

    Йорген Странд Ларсен (в центре)
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Йорген Странд Ларсен (в центре)

    Новое соглашение с 25-летним норвежцем заключено по схеме «5+1» на улучшенных условиях.

    «Я невероятно счастлив здесь, в "Вулверхэмптоне". Подписание нового контракта показывает мою преданность клубу, я счастлив здесь, я люблю всех своих друзей и товарищей по команде, болельщики просто потрясающие, и мы просто хотим, чтобы этот сезон был лучше прошлогоднего», — сказал Ларсен клубному сайту.

    Календарь и таблица АПЛ

    За «волков» Ларсен играет с лета 2024 года, перейдя из испанской «Сельты». В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Ювентус» серию побед?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры