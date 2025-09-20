Ларсен подписал новый контракт с «Вулверхэмптоном»

Клуб АПЛсообщил о продлении контракта со своим основным форвардом

Новое соглашение с 25-летним норвежцем заключено по схеме «5+1» на улучшенных условиях.

«Я невероятно счастлив здесь, в "Вулверхэмптоне". Подписание нового контракта показывает мою преданность клубу, я счастлив здесь, я люблю всех своих друзей и товарищей по команде, болельщики просто потрясающие, и мы просто хотим, чтобы этот сезон был лучше прошлогоднего», — сказал Ларсен клубному сайту.

За «волков» Ларсен играет с лета 2024 года, перейдя из испанской «Сельты». В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.