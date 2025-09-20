1-й тайм Ливерпуль — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид Мойес«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 14:31
    • Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле
  • 14:07
    • «Урал» и «Ротор» не смогли забить голов
  • 13:59
    • Пау Кубарси рискует пропустить пару недель из-за травмы колена
  • 13:25
    • Источник: Наиль Умяров может продолжить карьеру в чемпионате Германии
  • 12:45
    • Рублев вылетел на турнире в Ханчжоу
    Все новости спорта

    Пау Кубарси рискует пропустить пару недель из-за травмы колена

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Защитник «Барселоны» Пау Кубарси пропустит ближайший матч команды.

    Пау Кубарси
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Пау Кубарси

    В поединке Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1) 18-летний футболист получил дискомфорт в сухожилии левого колена и был заменен на 69-й минуте.

    На тренировках перед игрой против «Хетафе» Кубарси занимался отдельно от команды, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, исключив его из состава на матч 21 сентября в рамках 5-го тура Ла Лиги.

    Медицинское обследование показало, что травма не является серьезной, но необходимость бережного подхода к восстановлению превалирует.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Ювентус» серию побед?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры