Пау Кубарси рискует пропустить пару недель из-за травмы колена

Защитникпропустит ближайший матч команды.

В поединке Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1) 18-летний футболист получил дискомфорт в сухожилии левого колена и был заменен на 69-й минуте.

На тренировках перед игрой против «Хетафе» Кубарси занимался отдельно от команды, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, исключив его из состава на матч 21 сентября в рамках 5-го тура Ла Лиги.

Медицинское обследование показало, что травма не является серьезной, но необходимость бережного подхода к восстановлению превалирует.