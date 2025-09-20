1-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру«Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
    Все новости спорта

    «Брест» разгромил дома «Ниццу»

    «Брест» — «Ницца»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Ницца
    «Брест» разгромил на своем поле «Ниццу» в матче 5-го тура Лиги 1 — 4:1.

    Людовик Ажорк
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Людовик Ажорк

    В составе победителей голами отметились Людовик Ажорк (6'), Ромен дель Кастильо (9'), Жорис Шотар (70') и Реми Лабо Ласкари (76')

    Гол престижа у гостей забил Теремас Моффи на 30-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Ницца 4:1
    Голы: 1:0 Людовик Ажорк (6'), 2:0 Ромен дель Кастильо (9'), 2:1 Теремас Моффи (30'), 3:1 Жорис Шотар (70'), 4:1 Реми Лабо Ласкари (76') Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Уго Маньетти, Жорис Шотар, Камори Думбия (Эрик Эбимбе, 79'), Ромен дель Кастильо (Дауда Гиндо, 85'), Пате Мбуп (Реми Лабо Ласкари, 61'), Людовик Ажорк (Амиду Макалу, 85'), Michel Diaz Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong, Жереми Бога (Мохамед-Али Чо, 79'), Шарль Ванхаутте (Том Луше, 73'), Хишем Будауи (Морган Сансон, 73'), Теремас Моффи (Kevin Carlos, 63'), Софьян Диоп, Тиагу Говея (Исак Янссон, 63'), Abdulay Juma Bah Предупреждения: Шарль Ванхаутте (18'), Мельвен Бар (25'), Софьян Диоп (57'), Реми Лабо Ласкари (67')

    «Брест» с 4 очками поднялся на 13-е месте в Лиге 1, «Ницца» с 6 баллами расположилась на 11-й позиции в турнирной позиции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команда Карпина уверенно обыграет оренбуржцев?
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры