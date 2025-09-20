«Брест» разгромил дома «Ниццу»

Людовик Ажорк Фото: globallookpress.com
В составе победителей голами отметились Людовик Ажорк (6'), Ромен дель Кастильо (9'), Жорис Шотар (70') и Реми Лабо Ласкари (76')
Гол престижа у гостей забил Теремас Моффи на 30-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Ницца 4:1
Голы: 1:0 Людовик Ажорк (6'), 2:0 Ромен дель Кастильо (9'), 2:1 Теремас Моффи (30'), 3:1 Жорис Шотар (70'), 4:1 Реми Лабо Ласкари (76') Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Уго Маньетти, Жорис Шотар, Камори Думбия (Эрик Эбимбе, 79'), Ромен дель Кастильо (Дауда Гиндо, 85'), Пате Мбуп (Реми Лабо Ласкари, 61'), Людовик Ажорк (Амиду Макалу, 85'), Michel Diaz Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong, Жереми Бога (Мохамед-Али Чо, 79'), Шарль Ванхаутте (Том Луше, 73'), Хишем Будауи (Морган Сансон, 73'), Теремас Моффи (Kevin Carlos, 63'), Софьян Диоп, Тиагу Говея (Исак Янссон, 63'), Abdulay Juma Bah Предупреждения: Шарль Ванхаутте (18'), Мельвен Бар (25'), Софьян Диоп (57'), Реми Лабо Ласкари (67')
«Брест» с 4 очками поднялся на 13-е месте в Лиге 1, «Ницца» с 6 баллами расположилась на 11-й позиции в турнирной позиции.