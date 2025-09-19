Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» от «Ростова» (1:2) в Кубке России.

«За календарный год "Спартаком" потрачено € 52 млн. Так вот, когда "Ростов" не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, € 52 млн и ротация должны что‑то противопоставлять такому "Ростову", а не показывать такой беззубый, унылый — сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову — футбол. Но то, что "Спартак" показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, — позор!

По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 4-е место в группе С с 3 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (7).