Генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен Виталий Карасев, сообщает официальный сайт клуба.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» globallookpress.com

36-летний менеджер начал свою карьеру в «Центре спортивной подготовки» Нижегородской области, пройдя путь от аналитика до заместителя директора. Во время проведения матчей Чемпионата мира 2018 в Нижнем Новгороде Карасёв управлял одной из тренировочных площадок.

С 2024 года Карасев занимал пост исполнительного директора футбольного клуба «Волна» из Нижегородской области, который выступает во Второй лиге «Б».