Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У хозяев единственный гол забил Тьягу Габриэл на 5-й минуте.
В составе «Кальяри» дублем отметился Андреа Белотти, который забил свои голы на 33-й минуте и на 71-й минуте с пенальти.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Кальяри 1:2
Голы: 1:0 Тьягу Габриел (5'), 1:1 Андреа Белотти (33'), 1:2 Андреа Белотти (пенальти) (71') Лечче: Владимиро Фальконе, Тьягу Габриел, Антонино Галло (Корри Ндаба, 46'), Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани (Франческо Камарда, 73'), Алеш Сала (Мохамед Каба, 46'), Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 81'), Никола Штулич, Риккардо Соттиль (Тете Моренте, 61'), Owen Kouassi Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Майкл Фолоруншо, Алессандро Дейола (Лука Маццители, 87'), Маттео Прати (Маттиа Феличи, 60'), Мишель Адопо (Габриэле Цаппа, 73'), Марко Палестра, Себастьяно Эспозито (Джанлука Гаэтано, 60'), Андреа Белотти (Семих Кылычсой, 73') Предупреждения: Тьягу Габриел (20'), Лассана Кулибали (26'), Себастьяно Эспозито (45 + 1'), Алессандро Дейола (60'), Адам Оберт (89')
«Кальяри» располагается на 5-й позиции в таблице Серии А с 7-ю очками в активе. «Лечче» — на последней 20-й строчке (1).