    Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 00:08
    «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
  • 15:50
    Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 23:47
    Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»

    «Лечче» — «Кальяри»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Кальяри
    «Кальяри» одержал победу над «Лечче» (2:1) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У хозяев единственный гол забил Тьягу Габриэл на 5-й минуте.

    В составе «Кальяри» дублем отметился Андреа Белотти, который забил свои голы на 33-й минуте и на 71-й минуте с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Кальяри 1:2
    Голы: 1:0 Тьягу Габриел (5'), 1:1 Андреа Белотти (33'), 1:2 Андреа Белотти (пенальти) (71') Лечче: Владимиро Фальконе, Тьягу Габриел, Антонино Галло (Корри Ндаба, 46'), Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани (Франческо Камарда, 73'), Алеш Сала (Мохамед Каба, 46'), Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 81'), Никола Штулич, Риккардо Соттиль (Тете Моренте, 61'), Owen Kouassi Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Майкл Фолоруншо, Алессандро Дейола (Лука Маццители, 87'), Маттео Прати (Маттиа Феличи, 60'), Мишель Адопо (Габриэле Цаппа, 73'), Марко Палестра, Себастьяно Эспозито (Джанлука Гаэтано, 60'), Андреа Белотти (Семих Кылычсой, 73') Предупреждения: Тьягу Габриел (20'), Лассана Кулибали (26'), Себастьяно Эспозито (45 + 1'), Алессандро Дейола (60'), Адам Оберт (89')

    «Кальяри» располагается на 5-й позиции в таблице Серии А с 7-ю очками в активе. «Лечче» — на последней 20-й строчке (1).

