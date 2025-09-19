Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Наполи» (2:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов высказался об игре хавбека «горожан» Фила Фодена.

Фоден отметился результативным ассистом.

«Вы не представляете, как сильно я скучал по такому Фодену.  В последних двух играх это был Фил, которого мы знаем.  Он создает опасность в штрафной и мог забить сам.

Некоторые люди чувствительны, а ему необходимо чувствовать доверие.  С моей стороны, со стороны клуба.  После этого он становится тем игроком, которым является», — приводит слова Гвардиолы Goal.