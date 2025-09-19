Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении защитника Нико О'Райли в матче против «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Нико О'Райли — первоклассный игрок. Он может играть на трех, четырех позициях. Он хорош в стандартных положениях, один на один, с мячом, хорошо действует на последних позициях. Он надеюсь, будет играть еще много лет! », — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» в следующем туре общего этапа Лиги чемпионов сыграет против «Монако» 1-го октября, а «Наполи» встретится в тот же день со «Спортингом».