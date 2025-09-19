Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Поединок пройдет 20 сентября в Каспийске.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Махачкала» — это родной брат «Балтики» по футболу. Если «Локомотив» приехал к «Балтике» после игры на Кубок, разобранный, и должен был погореть, но сыграл вничью, то сейчас, когда они, как говорится, не разобранные приедут и мотивированные, зная что такое Махачкала, то они просто объективно сильнее — должны обыгрывать«, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент. Шоу".

Прогнозы и ставки на футбол

"Динамо" Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 8 очков в восьми турах. "Локомотив" (16) находится на 3-й строчке.