Дело времени: почему Торрес обязательно станет главным тренером «Атлетико»

Диего Симеоне признался, что испытал огромное облегчение после того, как «Атлетико» в минувшую субботу одержал первую победу в новом сезоне Ла Лиги.

«Это был не просто очередной день. После двух очков в трех турах это было крайне важно», — сказал аргентинец после победы над «Вильярреалом».

Разумеется, внимание уже переключилось на Лиги чемпионов и встречу с «Ливерпулем» (2:3) на «Энфилде», но слухи о будущем Симеоне вряд ли утихнут в ближайшее время. Он легенда клуба, и это бесспорно, однако за последний год влияние «Чоло» на «Метрополитано» заметно снизилось.

Внушительные инвестиции в новых игроков усилили давление на аргентинца: от него ждут нового трофея — первого с момента сенсационного чемпионства в сезоне-2020/21. В этом контексте нынешний сезон выглядит решающим для культового тренера.

Но если Симеоне всё же покинет клуб еще до следующего сезона, кто тогда займет его место? По мнению бывшего ассистента Симеоне Хермана Бургоса, здесь всё очевидно: « Фернандо Торрес. Он готов».

Это весьма смелое заявление, учитывая, что Торрес пока не работал на самом высоком уровне. Но бывший нападающий сборной Испании пользуется огромным уважением в «Атлетико» — и не только благодаря своим заслугам в качестве игрока.

Неожиданный поворот в карьере

25 июля 2021 года «Атлетико» с гордостью объявил: «Эль Ниньо вернулся домой».

После двух ярких периодов в составе мадридского клуба Торрес согласился возглавить команду U-19 (хотя официально был заявлен ассистентом — в тот момент у него еще не было всех необходимых тренерских лицензий УЕФА).

Торрес — один из самых известных и успешных воспитанников академии «Атлетико», нападающий, которого боялась вся Европа.

Тем удивительнее было то, что он решил попробовать себя в качестве тренера.

«Если бы вы спросили меня раньше, могу ли я представить Фернандо тренером, я бы ответил: Вы что, да ни за что на свете», — вспоминал его бывший агент Хосе Антонио Мартин Пэтон.

Сам Торрес признавался, что никогда не думал о тренерской карьере. В юности он просто выполнял то, что говорил тренер, не вдаваясь в детали. Только с возрастом он начал осознавать, для чего именно выполняют те или иные упражнения.

«Это захватывающий вызов»

Куда логичнее тогда казалось, что Торрес займется бизнесом в сфере фитнеса. После завершения карьеры в августе 2019 года он прошел несколько бизнес-курсов и основал собственную сеть спортзалов Nine Fitness.

Но возможность вернуться в «Атлетико» оказалась чересчур заманчивой. Особенно учитывая, что ему предстояло работать вместе с бывшим партнером по «молодежке» Рикардо Ортегой.

«Это захватывающий вызов, — говорил Торрес. — Мы отдадим все силы, чтобы и дальше служить нашему клубу».

И работа действительно принесла результат: юношеская команда под его руководством выиграла два чемпионата, Кубок чемпионов и дошла до «Финала четырёх» Юношеской Лиги УЕФА в сезоне-2021/22.

Поэтому назначение Торреса главным тренером «Атлетико Б» в 2024 году уже не стало такой неожиданностью, как его возвращение в клуб тремя годами ранее.

«Клуб всей моей жизни»

Торрес понимал, что руководить резервной командой «Атлетико» куда сложнее, чем работать с юношами. Там заметно больше ответственности, а значит, и больше давления.

Да, в прошлом сезоне «Атлетико Мадридленьо» в последний день упустил шанс выйти в плей-офф Примеры Федерасьон (Группа 2). Но руководство осталось довольно результатами и прогрессом команды. Более того, 30 мая ему предложили новый контракт на два года.

«Я очень счастлив, что могу продолжать свой рост и развитие как тренер в клубе всей моей жизни. Благодарен за доверие и с нетерпением жду нового этапа.

Конечно, я всегда самокритичен, независимо от результата. Но хочу и дальше приближать команду к тому футболу, в который я верю», — сказал Торрес после подписания нового контракта.

Тренерский стиль Торреса

Определить стиль Торреса не так-то просто, но главное для него — тактическая гибкость. И это неудивительно, поскольку в течение карьеры он поработал с тренерами самых разных взглядов.

«У него есть понемногу от всех. Чуть мотивации от Симеоне, чуть умения находить контакт с игроками от Луиса Арагонеса, немного тактического мышления [Рафаэля] Бенитеса и той самой "жёсткой требовательности" к команде, что была у [Жозе] Моуринью», — рассказал источник, близкий к Торресу.

С тактической точки зрения Торрес скорее ближе к Моуринью, чем к Гвардиоле. Но приравнивать его к кому-то одному было бы ошибкой.

Как и большинство современных специалистов, он требует от своих игроков как можно быстрее возвращать мяч и делать это максимально высоко на чужой половине поля. Если же первый прессинг не удается, привычная схема 3-5-2 быстро перестраивается в 5-3-2.

Впрочем, команды Торреса нередко меняют формацию несколько раз в течение матча. В этом плане он точно не привязан к единственной системе. Единственное обязательное условие — агрессия и высокая скорость игры, с акцентом на быстрый переход вперед.

Неудивительно, что Торрес всегда восхищался «Ливерпулем» Юргена Клоппа. А это невольно подогревает интригу: возможно, однажды он возглавит клуб, в составе которого забил 65 мячей.

Торрес олицетворяет философию «Атлетико»

Сейчас в «Атлетико» всё больше ощущение, что именно Торрес готовится стать преемником Симеоне. Тем более, что их нынешние контракты истекают одновременно — в 2027 году. Такой сценарий выглядел бы максимально естественным и безболезненным для клуба.

Любопытно, что отношения между ними не всегда были гладкими: во время второго прихода Торреса в «Атлетико» у него возникли трения с тренером из-за недостатка игрового времени. Но теперь сам Фернандо смотрит на тот эпизод иначе.

«Симеоне был моим кумиром, потом — партнером по команде, а затем — тренером. Я понимаю, что для него это была непростая ситуация», — признался Торрес в документальном фильме Amazon Prime.

Сам Симеоне всегда утверждал, что у него никогда не было личных проблем с игроком, о котором после финала Лиги Европы 2018 года он сказал: «Он олицетворяет всё, чем мы являемся».

«Играть для него — это честь»

Статус такой же легенды клуба, как и «Чоло», помог Торресу пройти путь от игрока до тренера.

Полузащитник первой команды «Атлетико» Пабло Барриос, выступавший под руководством Торреса в команде U-19, вспоминал: «Когда он говорит — это совсем не то же самое, что когда говорит кто-то другой. Это Фернандо Торрес. И правда заключается в том, что играть для него — большая честь».

Бывший капитан «Хувениль» Давид Наварро вспоминал в интервью Relevo: «Когда он начинал говорить, в раздевалке наступала тишина. Вся команда слушала. Атмосферу невозможно описать словами».

Уважение юных футболистов — это одно, но опытные профессионалы вряд ли будут испытывать то же благоговение, даже если Торрес повидал и выиграл почти всё.

Однако невозможно отрицать: у «Эль Ниньо» уже есть тренерская харизма. У линии поля он двигается так же активно, как Симеоне, а выглядит даже внушительнее — дают о себе знать годы в спортзале.

Те, кто близко знаком с Торресом, отмечают его дотошность и внимание к деталям. У себя дома он даже обустроил кабинет, где готовится к матчам и разбирает соперников.

И теперь кажется, что бывший нападающий, которого никто не видел в роли тренера, обречен стать одним из лучших специалистов своего поколения.

«Я многому научился у Бенитеса, [Карло] Анчелотти, Моуринью и, совсем недавно, у Симеоне, — рассказывал Торрес в интервью для Nine Fitness. — У каждого были свои сильные стороны, но всех объединяло одно: абсолютная преданность своему делу. Ты не можешь быть номером один, если не отдаешь всего себя».

С этим бы, без сомнения, согласился и сам Симеоне. Именно поэтому Торрес всё чаще рассматривается как его преемник в «Атлетико». Возможно, он займёт этот пост гораздо раньше, чем многие думают.