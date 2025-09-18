«Суонси» совершил невероятный камбэк и победил «Ноттингем Форест» в Кубке лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лигипроигралсо счетом 2:3.

Благодаря дубля Игора Жезуса «Ноттингем» еще до 68-й минуты выигрывал с результатом 2:0, но потом пропустил трижды и уступили. Забили Кэмерон Бургесс (дважды) и Жан Випотник.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Суонси — Ноттингем Форест 3:2 Голы: 0:1 Игор Жезус (15'), 0:2 Игор Жезус (45 + 1'), 1:2 Кэмерон Бургесс (68'), 2:2 Жан Випотник (90 + 3'), 3:2 Кэмерон Бургесс (90 + 7') Суонси: Энди Фишер, Кэлан Кейси, Кэмерон Бургесс, Джош К, Гонсалу Франку (Melker Widell, 63'), Малик Ялькуйе (Лиам Каллен, 86'), Мануэль Бенсон (Ronald Pereira, 64'), Ом Джи-сон, Адам Айда (Жан Випотник, 79'), Ishe Samuels-Smith (Джош Таймон, 63'), Ethan Galbraith Ноттингем Форест: Джон Фуртадо, Морато (Жаир Кунья, 46'), Вийи Боли, Николо Савона, Игор Жезус (Арно Калимуэндо, 46'), Омари Хатчинсон, Джеймс Макати (Ибраим Сангаре, 84'), Дуглас Луис (Морган Гиббз-Уайт, 61'), Райан Йейтс, Александр Зинченко, Дилан Баква Предупреждения: Ethan Galbraith (31'), Николо Савона (54'), Кэмерон Бургесс (55'), Морган Гиббз-Уайт (74'), Melker Widell (88')

Таким образом, «Суонси» смог пробиться в 1/8 финала турнира, а вот «Ноттингем Форест» покинул Кубок английской лиги.